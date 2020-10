Gabino Diego: "Como actor puedes ser desde fontanero a Felipe IV, algo mágico"

‘Los mojigatos’ ¿es una comedia, un juego provocador y cómplice con los espectadores?

Y más cosas. Es una comedia, aunque por otro lado también tiene su drama. En esta función se habla de muchos temas, pero lo más importante es que el humor está siempre ahí. Trata cuestiones sobre parejas que a veces están un poco perdidas y no saben cómo se tienen que comportar ante los nuevos cambios que se producen. En ‘Los mojigatos’, los personajes deciden ir al teatro a contar sus problemas y usan al público como terapeuta.

¿Se sienten identificados los espectadores con las situaciones que plantean?

Totalmente. La verdad es que este autor –Anthony Neilson– toca todo tipo de temas relacionados con la pareja, como esos maridos que, de alguna manera, quieren ser hombres nuevos, como dice mi personaje: «Quiero ser ese hombre que no tiene que ser hombre», y que ya no sabe si tiene que ir de hombre duro, si debe ser sensible o qué es lo que le gusta a su mujer. Ese es el comecocos que de alguna manera tienen las parejas, y yo también.

¿Cómo es su relación en el escenario con Cecilia Solaguren?

Es una actriz fantástica y una de las actrices con la trayectoria más variopinta que he visto en mi vida: ha hecho teatro en Inglaterra, Irlanda, ha trabajado con el Brujo, hasta con Pedro Ruiz, ha interpretado obras de Shakespeare... Es una actriz superpreparada, una compañera maravillosa y con una vis cómica que el público va a poder disfrutar en esta función.

Y usted ¿se atreve con todo tipo de papeles?

Lo bueno que tiene ser actor es que podemos interpretar todo tipo de papeles, ser muchas cosas en la vida: desde un fontanero a un político, un militar o un personaje histórico como Felipe IV. Es maravilloso, algo mágico.

De adolescente tocaba la guitarra y cantaba en el metro. ¿Nunca se ha animado a grabar un álbum?

No he grabado discos, pero tengo un recuerdo muy bonito de cuando hice los coros en un disco de Joaquín Carbonell, en la canción ‘Ojo al gorila’. Estoy muy contento de esa grabación. Por otro lado, sigo cantando. En la función, Magüi Mira ha hecho una versión del texto de Neilson con más ritmo: hay coreografías y canciones. Así que me van a poder oír cantar en directo.

Al comienzo de su carrera decidió dejarlo todo y marcharse a Australia. ¿Qué le hizo volver a retomar su trabajo en el cine?

La verdad es que había hecho algunas películas, entre ellas ‘Las bicicletas son para el verano’ y la serie ‘Segunda enseñanza’, de Pedro Masó, pero mi sueño era irme a Australia con la idea de quedarme a vivir allí. Recibí una llamada para que volviera a Madrid para hacer la prueba con Fernando Fernán Gómez. Si no me hubieran cogido, me habría vuelto otra vez a Australia. Fue cosa del destino, que quería que me dedicara a esto.

A lo largo de su vida ha sabido encajar las críticas, crecer como artista e incluso contarlo en un espectáculo como ‘Una noche con Gabino’.

Me las aprendí de memoria y siempre recito esas críticas negativas que tuve cuando empecé.

¿La de ‘Las bicicletas son para el verano’, en concreto?

Decía así: «El gran fallo del filme, tan fácilmente evitable, es la elección del adolescente Gabino Diego. Un joven sin gracia física, y con una naturalidad irritantemente sosa para el personaje central de la película. Algunos, aunque se esforzasen, jamás remontarían el garrafal error de castin, como el repelente niño Luisito, al que presta su imberbe e inexpresiva figura Gabino Diego».

Demoledora. Se equivocaron.

Bueno, no pasa nada. Con el tiempo Fernando Fernán Gómez me animó y me dijo que sería muy bonito poderlas recitar en el teatro. Y eso es lo que hice.

¿Se imaginaba que un día iba a estar con una película ganadora de un Óscar en Hollywood (‘Belle Époque’)?

La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Siempre bromeaba con eso, desde ‘Las bicicletas son para el verano’ seguía estudiando en el colegio y hacía rabiar a las chicas. Se cabreaban mucho. Les decía en broma: «Voy a triunfar, voy a estar en Hollywood». Y me contestaban: «Anda, cállate ya». Y al cabo del tiempo fue así. Años después me he encontrado con algunas de ellas y me han dicho: «Oye, pues acertaste».