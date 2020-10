Juako Malavirgen y Diego Peña vuelven a las andadas en el Teatro del Mercado

Por cuarto octubre consecutivo, la pareja artística formada por Diego Peña y Juako Malavirgen vuelve a unir sus fuerzas y su ingenio para regalar carcajadas a aquellos que asistan del 12 al 18 de octubre a su espectáculo en el Teatro del Mercado de Zaragoza. En esta ocasión lleva por título ‘J&D rechace imitaciones’y tratará de ser un bálsamo de humor en unos tiempos marcados por la pandemia.

“Vamos a hacer un repaso por las fiestas del Pilar. Comenzamos a plantear el espectáculo en el confinamiento. Este año hay algo que lo envuelve todo, que es el coronavirus. Hemos tratado de coger la esencia de las fiestas y llevarla a un escenario reducido con humor. Es un show para reír. No tiene mensaje porque no somos Paulo Coelho mi Mr Wonderful”, ha explicado el cómico Diego Peña en la presentación celebrada en el Teatro Principal.

“Nos fijamos en las tonterías y en las cosas absurdas. La vida proporciona situaciones surrealistas que nosotros aprovechamos sin mal rollo ni posos raros”, ha concretado Juako Malavirgen.

Tanto Diego como Juako protagonizan exitosas trayectorias en solitario pero ansían reencontrarse año tras año desde 2017. “Cuando arrancamos hace cuatro años, Diego hacía su show y yo el mío. Pero ya desde 2019 ya lo hacemos a cuatro manos, con los dos en escena. Nos lo pasamos mejor y nos potenciamos. Yo le pongo las cosas en bandeja y él las remacha a puerta y mete un golazo”, ha reconocido Juako Malavirgen.

Un cumplido que devuelve con elegancia Diego Peña: “Estamos encantados de juntarnos. Trabajamos muy bien juntos. Nos complementamos de maravilla. De hecho, a lo largo del año nos guardamos cosas e ideas para nuestro espectáculo”.

Sara Fernández, vicealcaldesa y concejal de Cultura, no ha dudado en declararse fan de este dúo. “Un año más, es un lujo que actúan Diego y Juako. A pesar de que no haya fiestas, disfrutaremos de su humor y de sus improvisaciones y canciones. Será un kit kat en los tiempos que estamos viviendo”, manifestó. Y ha incidido en las medidas sanitarias y de seguridad que rodean todos los espectáculos que se están celebrando en los recintos municipales. “Llevamos varios meses programando y no se ha producido ni un solo brote relacionado con actos culturales. Eso demuestra que, con responsabilidad, podemos disfrutar de la cultura”, concluyó.