Viggo Mortensen: "La cultura te saca de tu rinconcito y eso es necesario para la sociedad"

¿Es su primera vez en Zaragoza y en Aragón?

Había estado una vez en Zaragoza, pero no conozco bien ni la ciudad ni la Comunidad. Aunque al llegar he tenido una bienvenida muy bonita. El taxista que me ha recogido en la Estación de Delicias me ha regalado una medida de la Virgen del Pilar y yo le he correspondido con uno de mis libros de poemas.

Aragón es tierra de grandes cineastas:Luis Buñuel,Carlos Saura, JoséLuis Borau. ¿Alguno de ellos le ha influido especialmente?

Los tres son directores muy importantes. El primero que conocí fue a Buñuel, cuya influencia en el mundo del cine es bien sabida.

Usted se estrena como director a los 61 años en ‘Falling’, película en la que también es productor, actor y compositor de la banda sonora. ¿Cómo ha gestionado llevar sobre sus espaldas tantas responsabilidades?

He hecho las cosas de una en una. No ha sido fácil sacar este proyecto adelante. He tenido años, más de los que quería, para ir afinando el guión, para hacer la música, para encontrar a los actores. Ha pasado el tiempo y me he dado cuenta de que he hecho muchas cosas con mi equipo.

El control creativo ha sido absoluto.

Para bien o para mal, se me verá el responsable del producto final. Y en ese caso conviene prestar atención a todo lo que pasa. Pero eso no quiere decir que no haya escuchado a los demás, sus sugerencias... Al contrario. El primer día de rodaje dije al equipo que lo que había aprendido de los directores con los que he trabajado es que siempre están abiertos a las sugerencias. Una buena idea puede venir de cualquier parte. Aunque esté seguro de que una escena está bien escrita como yo la he escrito, es posible que sea mejor con la aportación de un actor. Las mejores películas son las que son producto de un sacrificio colectivo. A veces el director tiene que sacrificar su ego por el bien de la historia que quiere contar.

¿Qué emociones tiene en un día como este 2 de octubre en el que se estrena la película en la que tantas energías ha invertido y todo está en el tejado del público?

Me encanta ese misterio de que nadie sepa lo que va a pasar. Digan lo que digan los periodistas o haya la expectativa que haya, no se sabe cómo reaccionará el público. Es muy interesante y llena de incógnitas esa transferencia de la obra terminada a unos extraños que van a decir si les gusta o no. De hecho, suelo entrar en los cines cuando ha empezado la sesión para ver una película en la que intervengo. Así palpo el sentir de la gente sin intermediarios. Es mágica esa evolución de algo que comencé en casa escribiendo el guión y que termina en la sala de cine.

Viggo Mortensen muestra una medida de la Virgen del Pilar. Toni Galán

El estreno se produce en un momento lleno de incertidumbres por la pandemia. ¿Cree que existe sensibilidad institucional con el mundo del cine en particular y de la cultura en general?

Sería importante ayudar a la cultura, pero sobre todo a la sanidad y a la educación. Estamos viendo el despelote que hay en Madrid –donde resido– y en otros sitios con la vuelta a las escuelas. Dicho esto, la cultura también merece atención. Debe haber un apoyo institucional a las artes, que sea gente competente y no unos fanfarrones canallas que roban y les da igual la cultura. La cultura alimenta la imaginación y da esperanza. Una buena obra de lo que sea te puede sacar de tu soledad, hace que te plantees dudas y que no sabes todo. La cultura te saca de tu rinconcito y eso es necesario para alimentar a una sociedad. Y el arte no es fácil de crear, necesita ayuda. Si pensamos en el cine en un país como Francia, allí hacen películas malísimas y buenísimas, de todo. Pero el cine es importante y se fomenta de una forma que no se hace en España. El cine es como un espejo para la sociedad. En España nos gusta el cine pero no siempre lo tratamos con delicadeza.

Como neoyorquino y protagonista de la película ‘Green Book’, ¿cómo está viendo los conflictos raciales que están incendiando EstadosUnidos?

En Estados Unidos y en todos lados hay racismo, prejuicios, homofobia... Hay que luchar contra la ignorancia con cada nueva generación. El racismo no va a desaparecer de repente. Puedes establecer todas las leyes que quieras para erradicarlo, pero lo que realmente lo conseguirá es entender que no está bien. Y eso solo lo da la experiencia.