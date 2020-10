Adolescentes y series de TV: De ‘Merlí’ a ‘Hit’. La segunda ola de ‘Al salir de clase’

El pasado 21 de septiembre, en eso que llaman ‘primetime’, RTVE estrenaba su nueva serie de adolescentes ambientada en las aulas: ‘Hit’, dirigida por Elena Trapé y Álvaro Fernández Armero. Nada más oportuno, más pertinente, en esta extraña ‘vuelta al cole’.

Tras semanas de promoción y pases de un ‘trailer’ vertiginoso y oscuro, con cierta estética ‘gamer’, al fin llegó el primer capítulo titulado reveladoramente: ‘La infección’. Un colegio privado, inspirado en ‘modernas y humanistas’ teorías pedagógicas, está al borde del desastre por las conductas vandálicas de algunos de sus alumnos más significados: el virus. La metáfora, provocadora sin duda a ojos de guionistas e intérpretes de la serie, es cuando menos desafortunada: los malos alumnos están enfermos, enfermos de violencia, enfermos de indisciplina, enfermos de todo lo que –tópico tras tópico– los jóvenes sin una férrea autoridad y normas rígidas pueden llegar a ser.

En la serie ‘Merlí’, el actor Francesc Orella da vida a un provocador y carismático profesor de filosofía. TVE

Experto en conflictos escolares

El protagonista es un ‘experto’ en conflictos escolares, al estilo de ‘Hermano Mayor’ –ese que fue, durante apenas unos días, director General de Juventud de la Comunidad de Madrid–, con un pasado oscuro, pecados que purgar y una violencia verbal que pretende ser inspiradora. El contexto: varios coches quemados, agresiones entre alumnos, burlas y amenazas a profesores, desobediencia, conductas extremas, falsedad, violencia... Todos los males –y los peores– del ‘fallido’ sistema educativo español, recogidos en un solo capítulo de apenas 40 minutos. El mismo actor intérprete del profesor–coach–pseudoterapeuta, Daniel Grao, confesaba que, aunque inspirados en hechos reales, los sucesos presentados en ‘Hit’ no se daban en un solo instituto de nuestro país. Una licencia narrativa. Exigencias de la ficción.

Cuando hace casi 25 años comencé a dar clases, otra serie adolescente irrumpía en la por entonces tranquila realidad escolar, haciendo que nuestros alumnos se miraran en Kim (Antonio Hortelano), Valle (Eva Santolaria) y la panda. ‘Compañeros’ (Antena 3, 1998) supuso la madurez de las series escolares. Un año antes, le había precedido ‘Al salir de clase’ (Telecinco). Mis ‘compañeros’ de profesión –mayores y jóvenes– despellejaron aquella serie del Azcona –el supuesto colegio madrileño–, en cada café y descanso en la sala de profesores. "¡Que poco conocen la realidad de las aulas! ¡Qué exageración! ¡Alumnos que se pasan mas tiempo en el pasillo que en clase, todo el día enamorándose, desmoronándose, confesando su homosexualidad o dejándose tentar por las drogas! ¡Sexo fácil y fiestas constantes! ¡Qué poco realista!"... exclamaban. Y, sin embargo, que cercano a lo que todos recordamos de nuestra adolescencia, ¿no? Recién estrenado como profesor de literatura, les explicaba a mis alumnos las diferencias entre ficción y realidad, y la necesidad de seleccionar aquellos hechos relevantes para el relato. Mis alumnos me entendían –creo–. Mis compañeros no siempre, no todos.

‘Al salir de clase’ se emitió entre 1997 y 2002. TV

Otra vuelta de tuerca

Las series juveniles reflejan la realidad, pero también la reconstruyen, la inventan, la recrean. Es legítimo. Incluso necesario. Las ficciones sobre la escuela oscilan entre la idealización y la instrumentalización de tópicos, excepciones, casos extremos… Tal vez toda la literatura, todas las ficciones, lo hagan. En esta última propuesta, sin embargo, TVE trata de ir más lejos y da una vuelta de tuerca a la ficción juvenil, acompañándola de un debate posterior. No al estilo de aquella legendaria –y tal vez anticuada– ‘La Clave’, de José Luis Balbín, sino en el más puro formato televisivo de ‘Gran Hermano’, ‘La isla de las tentaciones’ o ‘Supervivientes, el debate’. Y allí estaban los jóvenes actores y actrices protagonistas de ‘Hit’; tres alumnas de instituto –excelentes, lúcidas, honestas–; Manuel Vilas, profesor y escritor; María Galiana, actriz, catedrática de Historia y profesora de secundaria; una docente de un sindicato de profesores… y una presentadora, Mamen Asensio, tratando de generar polémica, de ‘animar’ el debate, de dramatizar, criminalizar y victimizar a nuestros adolescentes y nuestro sistema educativo. Ignorando las reflexiones valientes, honestas, esperanzadoras, llenas de confianza, empatía, vocación y fe en el ser humano y en nuestros jóvenes, que el novelista de Barbastro y la actriz sevillana –ambos profesores durante un buen puñado de años–, algún otro magnífico profesor invitado y, por supuesto, los alumnos invitados, declaraban con muy poco eco.

‘Elite’ está en las televisiones de 190 países, desde 2018 TV

Un profesor de filosofía

Al mismo tiempo que se produce el estreno de ‘Hit’; que se anuncia la vuelta a las parrillas televisivas de la serie juvenil ‘Física o química’ (Antena 3, 2008); y se mantiene el éxito en las televisiones de pago de series como la controvertida ‘Élite’, donde en el colegio más exclusivo del país acaban de ser admitidos tres adolescentes de clase baja; Aragón Televisión programó, desde abril, la redifusión de ‘Merlí’, una serie catalana en la que un profesor de filosofía (Merlí Bergeron), provocador y carismático, introduce temas que afectan a los alumnos –y a los adultos– a través de la filosofía y los filósofos. Sus "peripatéticos" –sus alumnos– acaban rindiéndose a su ironía, su gran corazón, su compromiso y su implicación en los problemas reales de los adolescentes. Muchos profesores nos miramos y envidiamos las ocurrencias del docente –interpretado por Francesc Orella– y quisimos ser algo parecido a un profesor verdaderamente inspirador. Otro tipo de serie de instituto. Una ficción donde, a partir de problemas y situaciones reales, se ahonda en el verdadero sentido de la educación, en la importancia de las relaciones humanas y en la capacidad de un docente de transformar el mundo desde su aula.

‘Compañeros’ (1998) se convirtió en un fenómeno de masas TV

Para cerrar este círculo, merece la pena reflexionar sobre dos propuestas, que no son series de televisión, pero que muestran otra mirada hacia nuestros niños y adolescentes, hacia nuestros alumnos. Una mirada confiada, amable y llena de ternura y de verdad. Una mirada también crítica y valiente, que no esconde los problemas pero que tampoco los amplifica. Por un lado, no puedo dejar de recordar –alguna escena de ‘Hit’, como las sillas en círculo del gimnasio me la trajo a la memoria– la fantástica obra teatral de Nando López, ‘Malditos 16’ –estuvo disponible en la red durante el confinamiento de forma gratuita–. Una dramatización en la que unos jóvenes que han pasado por terapia regresan al centro donde estuvieron internados para ayudar a otros jóvenes en su misma situación: cuestiones de identidad, abuso, agresividad… y todas con el ingrediente común de haberse acercado a la realidad del suicidio. El dramaturgo Nando López conoce bien esta realidad en su condición de docente, escritor de literatura juvenil y voluntario en el hospital Niño Jesús de Madrid, con jóvenes en tratamiento.

‘Física o química’ (2008) ganó un Ondas a la Mejor serie española TV

Y, por último, la recién estrenada película ‘Uno para todos’, dirigida por el realizador David Ilundain y protagonizada por David Verdaguer y Ana Labordeta, entre otros. Una película también basada en hechos reales, en la que un joven profesor interino llega a un pueblo desconocido para asumir una tutoría de 6º de primaria y ha de enfrentarse a la vuelta al aula de un alumno enfermo al que todos sus compañeros rechazan. Una historia –la real y la ficción–, en la que serán los alumnos, y en especial uno de ellos, el que enseñará muchas cosas al docente y le descubrirá que no dejar atrás a ninguno hace que todos avancen.