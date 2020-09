Horario y dónde ver el documental de Pau Donés ‘Eso que tú me das’ en Zaragoza y Huesca

Este miércoles 30 de septiembre llega a los cines el esperado documental ‘Eso que tú me das’. La emotiva y última charla que mantuvo el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, pocos días antes de morir junto a Jordi Évole. "20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla. El resultado es este docu", explicaba el periodista en Twitter.

Tras ser estrenado el pasado 26 de agosto en el Festival de Málaga, el documental se estrena este miércoles en diferentes cines de todo el país. En Aragón, se puede ver en Zaragoza capital y en la localidad oscense de Monzón.

Cartelera en Zaragoza

Cines Palafox:

Miércoles 30 – 19.00.

Jueves 1 – 19.00.

Cines Aragonia:

Miércoles 30 – 18.30

Jueves 1 – 18.30

Cinesa Gran Casa

Miércoles 30- 19.15

Jueves 1 – 19.15

Cinesa Puerto Venecia

Miércoles 30 – 19.15

Jueves 1 – 19.15

Yelmo Cines Plaza Imperial

Miércoles 30 – 19.10

Jueves 1 – 19.10

Cartelera en Huesca

Cine Teatro Victoria (Monzón)

Viernes 2 – 21.30

Sábado 3 – 21.30

Domingo 4 – 17.15

Cine Mundo

Miércoles 31 - 20.00

"Es un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento", según señalaba el Festival de Cine de Málaga en un comunicado.

Donés nació en Barcelona en 1966 pero durante toda su vida ha tenido una relación muy estrecha con la localidad de Ribagorza. De hecho eran frecuentes sus visitas, tanto que hasta se hizo allí una casa. En ella reconoció que había compuesto "algunas de sus mejores canciones" como 'El lado oscuro' y 'Dueño de mi silencio'. Era tal su vinculación con este pueblo que en muchas biografías aparece como su lugar de nacimiento porque él siempre decía que era de Montanuy. La alcaldesa de la localidad, Esther Cereza, ha manifestado que nunca se le consideró como alguien de segunda residencia, sino "como un vecino más".