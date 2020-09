'Marvel's Avengers': un juego para fans

Es raro, porque a los Avengers les ha costado bastante llegar a las consolas de esta generación y lo hacen justo en su ocaso. El resultado es un juego divertido con el que los admiradores de la saga y los frikis ‘devoracómics’ disfrutarán a lo grande lanzando el escudo del Capitán America, disparando las pistolas de Viuda Negra, volando enfundados en el metálico traje de Iron Man o, sencillamente destruyéndolo todo a su paso cuando se pongan en la piel del irascible Hulk.

Seguramente para ahorrarse unos cuantos dólares en derechos, los personajes digitales no son un reflejo de los famosos actores de la gran pantalla. Sin embargo, los personajes clásicos conservan su tradicional carisma y su a veces hilarante sorna. La protagonista es Kamala, una auténtica fan de los héroes de Marvel que por azares del destino obtiene el superpoder de la elasticidad y a la que acompañamos en su transformación. Por desgracia, el personaje es bastante plano e infantil y solo gana en profundidad en la medida en la que se relaciona con los verdaderos héroes y protagonistas de esta historia, que en su trama principal dura entre 8 y 10 horas.

A pesar de sus defectos, ‘Marvel’s Avengers’ es un juego muy divertido y potencialmente infinito, que promete completarse en el futuro con aventuras jugables a modo de cómic con historias independientes.

Los gráficos no llegan al nivel de juegos de la última hornada como ‘The Last of Us: Part II’ o ‘Ghost of Tsushima’, sin embargo, es admirable el cuidado detalle puesto en los gestos, ataques y aspecto de los héroes y en algunas localizaciones concretas que harán que el fan se deleite haciendo uso del modo foto.

Durante la historia, el jugador podrá viajar por el mundo visitando diferentes localizaciones con cierta riqueza visual, combinando el plataformeo con la acción y obteniendo puntos y materiales para subir de nivel a los distintos personajes. Sin embargo, pronto el juego se vuelve repetitivo ante la falta de diversidad de misiones.

‘Marvel’s Avengers’ cuenta con un modo cooperativo para superar las misiones con ayuda y otro multijugador que no está tan cuidado y simplemente replica lo visto en la historia principal.