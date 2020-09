Los Premios de la Música Aragonesa tendrán lugar el 4 de octubre en el Palacio de Congresos de Huesca

La gala de la XXI edición de Premios de la Música Aragonesa Aragón Musical tendrá lugar el próximo domingo, 4 de octubre, a las 19.00 en el Palacio de Congresos de Huesca. Con motivo de la pandemia de coronavirus fue suspendida y, en esta ocasión, solo asistirán al evento los nominados, las personas que entreguen los galardones y los medios de comunicación.

El público podrá visualizarla en directo porque la plataforma Aragón Cultura de CARTV la retransmitirá en directo de forma gratuita. Además, Aragón TV la emitirá en diferido el 9 de octubre, a las 23.00 horas.

Como esta previsto, la gala estará presentada por Irene Alquézar y Luis Cebrián. Ambos, además, forman parte de 'Abbalancha', el nuevo programa musical de Aragón TV. El Premio a la Trayectoria se conocerá durante el transcurso de la gala.

Con motivo de la actual situación sanitaria, no se celebrará fiesta posterior a la gala. La organización colocará el photocall, por primera vez, en el exterior del edificio y no se realizará la entrega de los galardones en mano, sino que cada candidatura ganadora lo recogerá de una mesa.

Asimismo, será obligatorio el uso de mascarilla, se dispondrá de gel hidroalcohólico y se dejarán butacas vacías de separación entre las personas asistentes para mantener la distancia de seguridad.

Por primera vez, la gala se celebrará fuera de Zaragoza, y el escenario escogido ha sido el Palacio de Congresos, aunque en un primer momento se había apostado por desarrollar el evento en el Teatro Olimpia de la capital oscense, pero la falta de fechas cercanas disponibles, han hecho que se descartara este espacio. El Ayuntamiento de Huesca ha querido apoyar esta gala con su colaboración.

El cartel de este año está firmado por el músico oscense y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha Javier Aquilué. Así, las esculturas de los trofeos son obra de José Azul.

Los nominados

El 'Premio Itinerante a Mejor Innovación Didáctica' no tiene nominaciones y se entregará en directo durante la gala. En la categoría de 'Mayor Proyección' se baten AliciaGe, Elem, Erin Memento y Viki Lafuente.

Asimismo, en la de 'Mejor Audiovisual' se encuentran 'Maggie Dickson', de 13Krauss, por Víctor Izquierdo y Alicia Felipe; 'Dentro de El Círculo', de Kase.O, por Sergio Ibarra y Cristina Bodelón; 'Tarantino', de El Verbo Odiado, por Héctor López y Marina Gil, y 'Tinder', de Lionware por Martz Alcázar.

En 'Mejor Programación' los nominados son Bombo y Platillo, Desconciertos de la Sala López, Festival Amante y Periferias. Por el premio a la mejor sala luchan las Las Armas, Rock & Blues, El Veintiuno y La López.

En el caso 'Mejor DJ' los artistas nominados se encuentran los siguientes: Andrés Campo, David Meiser, Dj Pendejo y Starkytch Pinchadiscos. Para el 'Mejor Directo' se ha seleccionado a EFFE, Cuti Vericad, Kase.O y The Kleejoss Band.

Las nominadas a 'Mejor Canción' son: 'Billie', de Erin Memento, 'Bufandas Rojas', de Ángel Petisme, 'Esto no para', de Kase.O y Soziedad Alkoholika, 'La verdad', de Lux Naturans; y a la 'Mejor Canción en Lengua Autóctona': 'A fredor' de Sick Brains, 'In vino veritas' de La Ronda de Boltaña, 'Luenga religada' de Fongo Royo, 'Perque quiero' de Carmen París.

El 'Mejor Epé' se decidirá entre 'Behind Our Hearts' de Lux Naturans, 'Canciones y mortales' de Dadá, 'La noche no es para todos' de Erin Memento, 'Lapso' de Elem. Por otro lado, para 'Mejor Albúm' la elección estará entre 'Bladimir Ros' de Bladimir Ros, 'Inicio de surco' de Kiev Cuando Nieva, 'Pecado sin espinas' de Santoral y 'Sueños reales' de El Momo.

'Caleidoscopio' de O'Carolan por José Prieto 'Flip', 'Inicio de surco' de Kiev Cuando Nieva por Carlos Aquilué y Javier Aquilué, 'Lapso' de Elem por Jaime Oriz y 'Mar de universos' de Órbita por Guillermo Arroyo, son los nominados en la categoría de 'Mejor portada'.

La 'Mejor Producción' se la disputará entre 'Inicio de surco' de Kiev Cuando Nieva por Carlos Aquilué y Kiev cuando nieva; 'La noche no es para todos' de Erin Memento por Nacho Atmósfera; 'Las horas azules' de El Galgo por Enrique Mavilla y 'Sueños reales' de El Momo por El Momo.

Por último, Cuti Vericad, Eva McBel, Kase.O y Lionware son los nominados a 'Mejor Solista', y a 'Mejor Grupo' los nominados son: Blues Whale, Kiev Cuando Nieva, Santoral y The Kleejoss Band.