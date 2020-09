'Catorce', de Paula Figols

Catorce son los kilómetros que separan África de Europa. Catorce son los años que tiene Karim cuando decide cruzar el estrecho acompañado por dos amigos en busca de una vida mejor. Catorce (o muchas más) son las razones que se me ocurren para comenzar el curso con esta novela de la zaragozana Paula Figols. Una: porque nace de la realidad y trata de explicarla sin edulcarla. Dos: porque narra con la sensibilidad de un adolescente, la mirada crítica de una adulta y la honestidad de quienes sufren. Tres: porque más allá de los 'temas' es una novela de jóvenes para jóvenes. Cuatro: porque las voces que forman el relato (una chica de aquí, un chico de allá, un educador, una madre…) forman un coro que nos muestra las distintas caras de la verdad. Cinco: porque es necesario conocer antes de juzgar. Seis: porque nos descubre la geografía de una ciudad (Zaragoza) que esconde muchas más historias de las que creemos. Siete: porque tiene un ranquin de las mejores palmeras de chocolate. Ocho: porque no victimiza a sus personajes sino que los describe con respeto. Nueve: porque esconde una historia de amor no finalizada. Diez: porque nos cuestiona. Once: porque nos emociona. Doce: porque nos saca de nuestra zona de confort, nos hace mirar 'al otro lado' y porque no esconde nada. Trece: porque nos hace falta mirar de cerca y de lejos. Y catorce: porque no son MENAS, son menores, son chavales.