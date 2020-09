Los Simón premian ‘Planeta 5000’ y ‘Aute Retrato’ y la honestidad de Luisa Gavasa

La Academia de Cine Aragonés (ACA) abrió en la noche del domingo, tras tantos días de incertidumbre y con el mundo de la cultura en ‘alerta roja’, la ventana al mundo que es el cine. La Sala Mozart del Auditorio acogió a unas 500 personas que acudieron a la XI gala de los Premios Simón que estrenaban presentador: el joven Alejandro Aísa, fresco, desinhibido y chistoso, capaz de recitar de memoria los 32 filmes de Luis Buñuel. Fue la noche de todos, la noche del cine aragonés que busca su ‘denominación de origen’ y la noche de las esperanzas. No hubo reproches para las instituciones. La industria del cine se mostró agradecida, aunque también pidió más ayudas.

Acudieron Víctor Lucea, director general de Cultura de la DGA; Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza; David Lozano, director de Zaragoza Cultural, Carlos Méndez, concejal de Cultura de Teruel y Carmen Ruiz Fleta, directora de Aragón TV.

El presidente de la Academia, Jesús Marco, recordó que hay cantera, que se tiene la calidad, la gente y la creatividad; dijo que hay enseñanzas, universidades y centros; llamó a colaborar a las instituciones públicas y pidió a las empresas privadas que se impliquen y que invertir en cine es generar riqueza.

El espectáculo propiamente, en cuanto a emoción, estuvo protagonizado por las mujeres, incluso por la ausente Carmen Barrantes, que ganó el Simón a la Mejor Actriz por su trabajo como Conchita Monrás en ‘Cardelinas’, de Tomás Generelo; la guionista Maite Abaurre leyó un emotivo texto suyo que en el que decía que a veces, al pisar en Huesca los adoquines que pisaron Ramón Acín y Conchita Monrás, se emocionaba.

Otra galardonada como Natalia Moreno, Premio Simón a la Mejor Dirección, recordó el discurso de Isabel Coixet en San Sebastián y dedicó su premio a las mujeres cineastas. Ana Sanagustín, Mejor Vestuario por ‘Leonardo muere’, y Ana Bruned, ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’, protagonizaron a su pesar el ‘momento Hollywood’, porque se cambiaron sus sobres. Alejandro Aísa recogió el guante y bromeó. Luego brilló en la descripción de los méritos de Luisa Gavasa. Y ella, pura materia de verdad y hondura, solicitó ayuda a las instituciones, agradeció a la ACA el galardón y recordó al recién fallecido Alberto Bongiorno, su cómplice, su amigo, su hermano, su representante, «también mi amor», y le dedicó su Premio Simón.

Nombres, películas, ilusiones

El palmarés ha estado muy repartido. El premio a la mejor película fue para ‘Planeta 5000’, de Carlos Val, que se estrenó en la Filmoteca de Zaragoza y que también se haría con el Simón al Mejor Sonido, que realizaron Vicente Bordonaba y Steve Miller. Natalia Moreno ganó el Simón a la Mejor Dirección por ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’: una película de familia, de música y exilio, que ganó el Goya y el Feroz.

Gaizka Urresti logró el Simón al Mejor Documental por ‘Aute Retrato’, un viaje emocionante por la vida y obra del polifacético Luis Eduardo Aute. Carla Pérez de Albéniz, que no pudo acudir, logró el galardón a la Mejor Dirección de Producción por su trabajo en ‘Mientras dure la guerra’, de Alejandro Amenábar.

‘Leonardo muere’, de José Luis Galar, logró tres de los denominados premios técnicos (optaba a 14 en total): Maquillaje (Ana Bruned); Vestuario (Ana Sanagustín) y la Dirección de Arte, que distinguió la labor de Pablo Lagartos. Javier Macipe recibió dos premios: el de Mejor Guión y el de Mejor Cortometraje por ‘Gastos incluidos’. Cuando subió la primera vez fue parco; en la segunda recordó a Joaquín Carbonell -que fue homenajeado en las despedidas con José Miguel Iranzo y Alberto Azcona- y habló de ‘La estrella azul’. Y anunció que, no sabía cuándo, pero retomarían el rodaje. ‘The Rise of the Synts’ cosechó otros dos trofeos: el Simón a la Mejor Fotografía para Beltrán GarcíaValiente y Adrián Barcelona, y el Simón al Mejor Montaje que fue para Iván Castell. Los premios Simón a la mejor interpretación fueron para Alfonso Desentre por ‘Intimidad’, dirigido por él mismo, y Carmen Barrantes por ‘Cardelinas’, de Tomás Generelo, dos actores que se mueven a la perfección en el cine, la televisión y el teatro.

La Mejor Banda Sonora Original fue para la popular La Ronda de Boltaña por ‘Mermelada de moras’, que recogió Ignacio Pardinilla. El Simón a los Mejores Efectos Especiales lo recibió Juan Remacha por ‘Ofra & Khalil’.

Y el Premio Simón a la Contribución Social lo obtuvo Mónica Callejo Aranda por ‘Esta no soy yo (Autorretrato de una anoréxica)’. Viki Lafuente, con dos temas, y su banda animaron la fiesta que tenía algo de catártica y de arsenal de ilusiones.

PALMARÉS

Premio Simón de Honor. Luisa Gavasa.

Premio Simón al Mejor Largometraje. ‘Planeta 5000’ de Carlos Val.

Simón a la Mejor Dirección. Natalia Moreno, por ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’.

Simón al Mejor Documental. ‘Aute Retrato’ de Gaizka Urresti.

Simón al Mejor Cortometraje. ‘Gastos incluidos’ de Javier Macipe.

Simón a la Mejor Dirección de Producción. Carla Pérez de Albéniz, por ‘Mientras dure la guerra’.

Simón al Mejor Actor. Alfonso Desentre por ‘Intimidad’.

Simón a la Mejor Actriz. Carmen Barrantes por ‘Cardelinas’.

Simón a la Mejor Fotografía. Beltrán García Valiente y Adrián Barcelona por ‘The Rise of the Synths’.

Simón al Mejor Guión. Javier Macipe, por ‘Gastos Incluidos'.

Simón al Mejor Montaje. Ivan Castell, por ‘The Rise of the Synths’.

Simón a la Mejor Banda Sonora Original. La Ronda de Boltaña por ‘Mermelada

de moras’.

Simón a Maquillaje y Peluquería. Ana Bruned por ‘Leonardo muere’.

Simón al Mejor Vestuario. Ana Sanagustín por ‘Leonardo muere’.

Simón a la Mejor Dirección de Arte. Pablo Lagartos por ‘Leonardo muere’.

Simón a los Mejores Efectos especiales. Juan Remacha por ‘Ofra & Khalil’.

Simón al Mejor Sonido. Vicente Bordonaba y Steve Miller por ‘Planeta 5000’.

Simón a la Contribución Social. Mónica Callejo Aranda por ‘Esta no soy yo (Autorretrato de una anoréxica)’.