El cine aragonés, con denominación de origen, se conjura hoy contra el virus

ZARAGOZA. "Pese a al coronavirus, este ha sido un buen año de cine. Ahí están los triunfos de ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’ de Natalia Moreno, premio Goya y premio Feroz, el triunfo en Málaga de ‘Ojos negros’ de Marta Lallana, el gran eco de Gaizka Urresti con ‘Aute Retrato’, el Goya de Carla Pérez de Albéniz por ‘Mientras dure la guerra’ y el gran triunfo de ‘Las Niñas’ de Pilar Palomero, con su primera película. Galardones así animan mucho y demuestran que estamos trabajando muy bien con calidad y ambición. Nuestro lema es ‘Cine aragonés, denominación de origen’", dice Jesús Marco, presidente de la Academia de Cine Aragonés, que entrega esta tarde sus 17 galardones, se pasa de ocho a 17, y el Premio de Honor a la actriz de cine, teatro y televisión Luisa Gavasa.

La actriz ha dicho en varias ocasiones que se siente uno de los seres más afortunados de la tierra. "Es la verdad. La Academia me está tratando con un cariño que me hace sentir la reina del mambo. Estoy nerviosa, emocionada y honrada. Estoy muy contenta, pero también nerviosa, sí. No es el primer premio importante de mi carrera, pero es mi ciudad, es mi casa, es la Academia de Cine Aragonés y vengo de una época de fragilidad y dolor. He tenido sesiones de estilismo y maquillaje, y tengo la sensación de que me han quitado diez años de encima, ja ja ja", explica Luisa con humor.

"He preparado un discursito. Me han dicho que vienen todas las autoridades y me gustaría aprovechar para pedir ayudas, para que las instituciones estén con el cine. Con la pandemia se ha visto que el cine es cultura y es vida. Y me gustaría pedirles que se espabilen todos y que apoyen. Querría decirlo de un modo prístino, que era una palabra que nuestro abuelo nos decía a mi hermano y a mí". Luisa Gavasa le saca partido a cuanto hace. El corto ‘María’, de Paco Ruiz, que interpreta, es objeto de galardones y elogios por doquier, y ella ha recibido cuatro premios individuales, y con ‘Una vida asegurada’, de Jesús Martínez, corto seleccionado en San Sebastián, ha sido premiada ya en Granada, Sicilia y Tarazona.

Viki Lafuente y Alejandro Aísa

Desde que hizo ‘La novia’ de Paula Ortiz, y fue distinguida con el premio Goya, Luis Gavasa no ha parado de trabajar. Se intentó que le entregase el galardón la propia Ortiz, pero ultima el rodaje de su nueva película en Venecia.

Explica Jesús Marco: "Lógicamente va a ser una gala mediatizada por la covid. Se hará en la sala Mozart y habrá cabida solo para 500 personas. Hoy se retransmite en directo, a las 20.00, por Aragón y en ‘streaming’ por Aragón Cultura, de la Aragón Televisión, que ofrecerá la gala en diferido el próximo viernes, entre las 22.15 y 22.30". Recuerda que esta IX edición estará animada por Viki Lafuente y su grupo, y que la cantante interpretará dos temas de su nuevo disco, ‘Libre’, que sale la semana que viene al mercado. Entre otros, han confirmado su presencia el director general de Cultura de la DGA Víctor Lucea y la vicealcaldesa de Zaragoza Sara Fernández.

"Por la covid nos han pedido que hagamos una gala más breve. Contamos con Alejandro Aísa como presentador. Lo hemos visto en el Festival de Cine de la Almunia y lo hace muy bien. Hemos querido ampliar el número de candidaturas para evitar esos premios genéricos que resultaban un tanto injustos. Y así habrá premios individuales para actor y actriz, maquillaje y otras disciplinas", explica.

"Llegamos a la IX edición. El balance es bueno. Vamos creciendo, poco a poco, pero con paso firme. La pena han sido algunos rodajes que se han tenido que interrumpir por el coronavirus como ‘La estrella azul’ de Javier Macipe, la película sobre Mauricio Aznar", dice Jesús Marco.

NATA MORENO, GAIZKA URRESTI, CARLOS VAL, MARTA LALLANA, GALAR

Carlos Val con ‘Planeta 5000’ aspira a 14 premios Simón y es candidato al Mejor Largometraje de Ficción con ‘Ojos negros’ de Marta Lallana e Ivet Castelo; Natalia Moreno no puede aspirar al Mejor Documental por ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’ –"se consideran películas aragonesas aquellas participadas por un mínimo del 25% por una productora en Aragón, y que, además, tengan suficiente cuota de creación aragonesa", explica Marco–, pero sí a la mejor dirección. Si ‘Planeta 5000’ tiene 14 candidaturas, el corto ‘Leonardo muere’ de José Luis Galar, 10; ‘Ofra & Khalil’, José Alberto Andrés Lacasa, 8; y el corto ‘Cardelinas’, de Tomás Generelo, y el documental ‘Los cielos españoles’, de Isabel Soria y José Manuel Herraiz, 7.

Gaizka Urresti opta a Mejor Dirección y Mejor Documental por ‘Aute Retrato’; y Ana Bruned opta al Mejor Maquillaje en tres obras distintas: ‘Leonardo muere’, ‘Ofra &Kalil’ y ‘Cardelinas’, tres de los cortometrajes más destacados.