La aragonesa Lourdes Plana, elegida presidenta de la Real Academia de Gastronomía

"La gastronomía española es increíble. Una de las tres mejores del mundo con la de México y la de China por su variedad, por la calidad y la diversidad de sus productos. Nuestros cocineros poseen una creatividad sin límites y eso se percibe en cualquier lugar de España", decía ayer la zaragozana Lourdes Plana Bellido, directora de Madrid Fusión y divulgadora de la cocina, tras resultar elegida presidenta de la Real Academia de Gastronomía.

Sustituye a Rafael Ansón, que llevaba 40 años en el cargo en una institución que tiene 45 años. "No ha sido una sorpresa porque éramos una candidatura única. Estoy contenta y emocionada por la elección, claro, por la elevada participación y porque me han elegido por unanimidad. Creo que se valora que soy un persona que conoce el sector", agrega esta mujer que recibió en mayo de 2019 uno de los premios del suplemento ‘Con mucho gusto’ de HERALDO.

Explica Lourdes que la suya era una candidatura integradora y que querría modernizar la institución. "De entrada, creo que necesitamos que la gente se ilusione con nuevos retos, necesitamos refrescar las ideas y los proyectos, y volver a hacer muchas cosas que se hacían antes desde la Academia. Tenemos que volver a ser más participativos, colaborar con asociaciones profesionales, con instituciones y universidades", subraya. Uno de los proyectos inmediatos en los que le gustaría trabajar "sería en la creación de un consejo de cocineros".

"Estoy contenta y emocionada por la elección. Creo que se valora que soy un persona que conoce el sector"

"Los cocineros profesionales no pueden pertenecer a la Academia Española de Gastronomía, así lo estipulan las bases, pero debemos contar con ellos. Es fundamental y me gustaría colaborar con ellos de una manera más directa -matiza Lourdes-. También me gustaría apostar por darle mayor visibilidad a la Academia a través de publicaciones, investigaciones, estudios. Me gustaría que publicásemos más cosas, que promoviésemos estudios y monografías, que mirásemos hacia la Historia. En la gastronomía española hay bastantes cosas", señala la coautora de títulos como ‘El buen gusto de España’, ‘El desafío de la cocina española’, ‘La Enciclopedia del Vino Español’ y, entre otros títulos, ‘Arquitectura y Cocina en Aragón’.

Dentro de sus planes y deseos, la divulgadora zaragozana tiene claro que también hay que renovarse tecnológicamente y aumentar la presencia en las redes sociales. Se siente feliz de que GoogleArt haya abierto una ventanita a la gastronomía española.

A Lourdes Plana le gusta recordar que ella fue la fundadora de la Academia Aragonesa de Gastronomía. "Me fijé en lo que habían hecho en el País Vasco. Entonces ya no vivía en Zaragoza. Contacté con amigos y con don Antonio Beltrán Martínez, que era quien más sabía de cocina aragonesa. Y le propusimos la presidencia. Fue un proyecto muy bonito. Sigo siendo académica", recuerda.

Juan Barbacil, periodista y colaborador de HERALDO, está haciendo la historia de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Valora así la figura de Lourdes Plana: "Es muy trabajadora, con mucho empeño; tozuda como buena aragonesa. Empezó siendo periodista de base, y llegar a ser directora de Madrid Fusión, la mayor cumbre mundial de gastronomía, y presidenta de la Real Academia de Gastronomía no es fácil. Eso da una idea de su valía y versatilidad, de su generosidad y de su capacidad de esfuerzo", dice.