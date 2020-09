"Nomadland" y el mexicano Michel Franco conquistan la Mostra de la pandemia

El mundo en llamas y revolución que el cineasta mexicano Michel Franco plantea en "Nuevo Orden" le valió hoy el León de Plata Gran Premio del Jurado del 77 Festival de Venecia, mientras que el Oro fue para "Nomadland", protagonizada por Frances McDormand.

Y los presagios se cumplieron. Las dos películas estaban en todas las quinielas, fueron alabadas tras sus estrenos y contribuyeron además a animar una Mostra que transcurría sin grandes sorpresas.

La obra de Michel Franco es una distopía ambientada en su propio país en la que los pobres se rebelan contra las minorías acomodadas buscando invertir el orden bajo la bandera de la venganza.

El suyo es todo un puñetazo en la conciencia con tintes actuales, según advierte. La cinta consiste en "un aviso" a los dirigentes para que limen los abismos de desigualdad que separan a las clases sociales en la gran parte del planeta para evitar eventuales insurrecciones.

Al recoger su León de Plata, de manos de la presidenta del jurado, Cate Blanchett, insistió en esa advertencia y sumó los peligros sociales que puede acarrear la pandemia.

"No tenía ni idea de que, cuando llegara el estreno, la distopía que estaba retratando estaría mucho más cerca de la realidad que de un género cinematográfico", advirtió desde el escenario en inglés.

Un escenario agravado ahora por la pandemia. Y en este contexto, retó: "A las personas en situación de gran necesidad, ¿se les ha ayudado?, ¿alguien se ha preocupado de verdad por ellos?, ¿O vamos a volver al mismo punto en el que estaban antes las cosas?".

"Espero que podamos cambiar algo", auguró, para después pedir ayuda para el sector cinematográfico mexicano.

Aunque no tenga el oro, Franco, más conocido en el festival de Cannes, adonde llevó obras como "Después de Lucía" (2012) o "Las hijas de Abril" (2017) puede contar con haber mantenido la racha latina en un certamen, Venecia, conquistado por dos compatriotas suyos en los últimos tres años: Guillermo del Toro con "The shape or water" ("La forma del agua") y Alfonso Cuarón, por "Roma" (2018).

La gran triunfadora sin embargo fue "Nomadland", de la directora chino-estadounidense Chloé Zhao, que se llevó el León de Oro con su tercer largometraje, aunque no pudo acudir a recogerlo por las limitaciones del coronavirus.

Narra la historia de una mujer adulta (Frances McDormand) que pierde su trabajo y a su marido y decide meter sus pocas pertenencias en un furgón y echarse a la carretera. Una elección que mucha gente toma en Estados Unidos, hasta el punto que en el reparto actúan "nómadas" reales.

Son las víctimas de la crisis, del relevo generacional, de un mundo que está cambiando y en el que pocas esperanzas les aguardan y que en un momento dado deciden salirse del juego y optar por la soledad.

Aunque la película también habla de las comunidades que acaban formando en los arcenes de las eternas autopistas del país.

Precisamente Zhao y McDormand, esta última Óscar por "Fargo" (1996) y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios en las afueras", 2017), agradecieron este reconocimiento por videoconferencia a las puertas de la furgoneta que condujeron durante el rodaje.

El resto de grandes premios de Venecia acabaron muy repartidos.

El cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa se llevó el León de Plata al mejor director por su película "Wife of a spy", un thriller de espías ambientado al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Y el Premio Especial del Jurado fue para el ruso André Konchalovsky por "Dear Comrades!", una cinta con ambición de obra histórica sobre la represión del ejército soviético de una huelga en una ciudad del Cáucaso en 1962.

La Copa Volpi al Mejor Actor fue para el italiano Pierfrancesco Facino en "Padrenostro", atentados mafiosos en los Años de Plomo italianos, mientras que la Mejor Actriz fue la británica Vanessa Kirby por su estremecedor papel en "Pieces of a woman".

Kirby, conocida por su rol como la princesa Margarita en "The Crown", da vida a una madre que pierde a su hijo durante un trágico parto en casa. Competía además con otra película, "The world to come", sobre el idilio de dos granjeras lesbianas en el siglo XIX.

El premio a Mejor Guion fue para "The Disciple", del indio Chaitanya Tamhane, el viaje místico de un joven que quiere triunfar en la música clásica de su país, y el de mejor actor emergente fue para el iraní Rouhollah Zamani por "Sun Children", crítica al trabajo infantil.

En la segunda sección del festival, Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias expresivas, la colombiana Mariana Saffon ganó el premio al mejor cortometraje por su obra "Entre tú y Milagros".

"¡Viva Colombia", gritó la realizadora desde el escenario de la gala de premios en el Lido veneciano.

Por otro lado, la portuguesa Ana Rocha de Sousa triunfó en Horizontes con su película "Listen", una historia sobre la inmigración con la que obtuvo el premio León de Oro del Futuro y un reconocimiento especial del jurado. Aunque el galardón principal de este apartado fue para el iraní Ahmad Bahrami por "Tge Wasteland".

El cineasta filipino Lav Diaz ganó como mejor director por "Genus Pan", un premio con el que vuelve a destacar en Venecia, donde ya fue León de Oro con "The Woman Who Left" (2016), y el italiano Pietro Castellitto el de mejor guion por "I predatori".