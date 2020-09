DKV abre el Centro de Fotografía con Causa con una muestra colectiva: ‘Covid Photo Diaries’

ZARAGOZA. La torre de DKV se inauguró hace seis años, en 2004, y en este tiempo ha ofrecido más de 150 eventos y seis o siete exposiciones anuales dentro de un programa muy abierto y multidisciplinar, centrado en la solidaridad y las causas humanitarias. «Ahora, hemos reconvertido este espacio, por el que han pasado 9.000 personas, y lo dedicaremos a la fotografía. Al fotoperiodismo, la foto documental, la foto artística, etc., y querríamos convertirnos en un espacio de referencia de la fotografía y colaborar con festivales, con galerías, como podría ser Spectrum, y a la vez dar salida a nuestra colección, que consta de unas 300 imágenes, dentro de una colección general de arte de 800 piezas», dice la responsable de la sala Carol Rojo, a la que le gustaría apostar por proyectos de salud, políticas de mujer, medio ambiente y discapacidad, entre otros asuntos.

Se denominará f/DKV, Centro de Fotografía con Causa y está sito en la Torre DKV de Zaragoza. Alude a la apertura del diafragma del objetivo y es lo que permite que entre más o menos luz a la cámara. La fotografía es el arte de la luz. «Desde DKV queremos aportar luz a proyectos con causa, utilizando la fotografía como instrumento, quizá porque es el arte que más ha evolucionado en los últimos tiempos y ha adquirido una gran presencia creativa y social», agrega Carolina.

Proyectos, artistas, muestras

Carolina Rojo recuerda que una parte de la colección general de la empresa aseguradora se expuso en la Lonja, donde también se ofreció la muestra ‘Creadores de conciencia’. «Tenemos algunos proyectos ya concretos: participamos en una de las becas del Seminario de Periodismo y Fotografía de Albarracín, y pronto daremos a conocer el nombre del ganador; organizaremos una exposición de dos artistas galardonados; preparamos una colectiva de fotos de las mujeres de la colección y vamos a crear un premio de fotografía, que expondrá su obra a finales del 2021», dice Carolina Rojo, y recuerda que ese premio «no tendrá dotación en metálico, pero conlleva la producción de la muestra, la edición de un catálogo y toda la labor de promoción», señala.

Todo ello se anunciaba ayer por la mañana, en la antesala de la inauguración de «una nueva y emocionante exposición, ‘Covid Photo Diaries’, un trabajo novedoso en el campo del periodismo gráfico en España, creado por ocho fotoperiodistas españoles que documentaron, en diferentes partes del país y todos los días, los efectos causados por la pandemia». Los autores son Manu Brabo, Olmo Calvo, José Colón, Javier Fergo, Susana Girón, Isabel Permuy, Judith Prat y Anna Surinyach, que publicaron durante tres meses en Instagram una foto, desde el 16 de marzo hasta mediados de junio en diversas ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Gijón, Jerez de la Frontera y Sevilla. La muestra tendrá carácter itinerante y viajará por diversas ciudades de España con el objetivo de construir un relato visual de una etapa que está cambiando nuestras vidas.

Apunta Carolina Rojo: «La muestra permanecerá aquí hasta el 18 de octubre. Y habrá dos visitas guiadas. Hemos trabajado en ella bastante tiempo y me sigue conmoviendo. Es impresionante. Te hace llorar y explica muy bien la emoción y el dolor de estos meses. Consta de 48 fotos, seis por artista, y capta lo que hemos vivido, el miedo, la alerta sanitaria que nos ha tenido a todos en vilo. Y ahí seguimos».

Entre los artistas, acudió la aragonesa Judith Prat, que expone una individual sobre el trabajo de la mujer en ‘Matria’, en el Museo Pablo Serrano. Judith, que no tardó en echarse a la calle cuando irrumpió la pandemia, explicaba en estas páginas sobre la muestra: «‘Covid Photo Diaries’ fue una idea de Manu Brabo para no quedarnos quietos y enfrentarnos a un hecho tan infrecuente e histórico, y nos pareció estupenda. Empezamos el día de la alarma. Hemos pasado por distintas fases. Al principio retratábamos nuestra intimidad, las calles vacías, las ciudades desoladas».

La vida y sus heridas

Decía que cada uno ha hecho su propia apuesta, pero luego «yo pensé que a mí lo que me gusta es contar historias. No fue fácil. Al principio, no teníamos ni mascarillas ni Epi; por sentido de la responsabilidad, tenía mucho cuidado… Y luego, bien equipada, con trajes, escafandras, guantes, mascarillas, decidí documentar lugares como el Albergue Municipal, mendigos de la calle, que ahí siguen, residencias; también me interesé mucho por las profesiones olvidadas, que son tan esenciales y que pasan a veces inadvertidas, como los sanitarios, agricultores, ganaderos, transportistas», decía.

Habrá visitas guiadas el 11 y 24 de septiembre, a las 19.00. Serán gratuitas, con inscripción previa.

Con Judith Prat y con Carolina Rojo estuvieron Miguel García, Responsable de comunicación y negocio responsable de DKV; Josep Santacreu, Consejero delegado de DKV; Elena de Marta, Directora General de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, y Chema Conesa, comisario de ‘Creadores de conciencia’ y fotógrafo y editor de fotografía.

La pieza del fotógrafo zaragozano Manu Brabo. Manu Brabo.

LA CIFRA

Las fotos. 48 son las fotos que componen una muestra que tiende al estremecimiento y que revela aspectos que se sabían, pero que no se habían visto con esta nitidez, sin tapujos, sin censura, con esos sinsabores que han llevado a la tragedia.

Artistas. Los fotógrafos, que destacan por su compromiso con una fotografía directa, de calidad y denuncia, constrastados en sus trabajos internacionales y nacionales, son Manu Brabo, Olmo Calvo, José Colón, Javier Fergo, Susana Girón, Isabel Permuy, Judith Prat y Anna Surinyach. Hay de todo: refugios, albergues, hospitales, intimidad familiar, entierros, soledad y esperanza.