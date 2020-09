Cartelera de cine para este viernes 4 de septiembre en Zaragoza, Huesca y Teruel

'Las niñas', de la zaragozana Pilar Palomero, flamante ganadora del Festival de Málaga, es un drama sobre el final de la infancia que traslada al espectador al año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. La película transcurre en Zaragoza, en diversos espacios: el IES Miguel Servet, del que fue jefa de estudios la madre de la directora, en el colegio mayor Pedro Cerbuna, en el Parque Labordeta, en un tiempo en que España vivía la contradicción de una educación anticuada, el espejismo de las Olimpiadas y la Exposición Universal de Sevilla y a la vez se combatía el sida con el lema "póntelo, pónselo".

La película que acaba de alzarse con la Biznaga de Oro es presentada por la crítica como la mejor 'opera prima' del año.

CARTELERA EN ZARAGOZA

Palafox

Accesos por Independencia 12. Tlf: 976 233 868. Compra en web: lunes, martes, jueves y viernes (no festivos) 6.00 €. Miércoles (no festivo) 4.80 €. Sábado, Domingo y festivos 6.30€. Compra en taquilla: Precio: 7.90 €, excepto miércoles no festivo 6.00 €. Compra en cajero automático: Precio entrada normal: sábado, domingo y festivos, 6.90€. Lunes, martes, jueves y viernes, 6.60 €. Miércoles no festivo: 5.20 €. Carnet joven, carnet de estudiante 26 años: 6.10 €. Carnet familia numerosa: 6.40 € (lunes, martes, jueves y viernes). Mayores de 65 años: 6.40 € (Todos los días). Sesión matinal: 5.50€. Menores hasta 13 años: 5.80 € (Todos los días). Películas en 3D: suplemento de 1.50 €. Venta en Internet: www.cinespalafox.com. Programación sujeta a posibles cambios.

100% Wolf: pequeño gran lobo (Apta)16.0018.30

After. En mil pedazos (12 años)18.0020.1522.30

Antebellum (16 años)16.3018.3020.3022.30

La boda de Rosa (Apta)16.0019.0021.0022.45

Las niñas (7 años)16.3018.3020.3022.45

Los nuevos mutantes (12 años)20.4522.45

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)16.3018.3020.3022.30 ¡Scooby! (Apta)16.30

Superagente Makey (7 años)16.0018.00

Tenet (12 años)16.3018.0019.3021.00

Tenet (12 años)18.3020.0022.00

Tenet (V.O. inglés subt. cast. 70mm. 12 años)17.3020.45

Tenet (V.O. inglés subt. cast. 12 años)16.00

Un amigo extraordinario (7 años)16.15 ¡Scooby! (Apta)16.30

Cartelera en Aragonia

Accesos por Independencia 12. Tlf: 976 233 868. Compra en web: lunes, martes, jueves y viernes (no festivos) 6.00 €. Miércoles (no festivo) 4.80 €. Sábado, Domingo y festivos 6.30€. Compra en taquilla: Precio: 7.90 €, excepto miércoles no festivo 6.00 €. Compra en cajero automático: Precio entrada normal: sábado, domingo y festivos, 6.90€. Lunes, martes, jueves y viernes, 6.60 €. Miércoles no festivo: 5.20 €. Carnet joven, carnet de estudiante <26 años: 6.10 €. Carnet familia numerosa: 6.40 € (lunes, martes, jueves y viernes). Mayores de 65 años: 6.40 € (Todos los días). Sesión matinal: 5.50€. Menores hasta 13 años: 5.80 € (Todos los días). Películas en 3D: suplemento de 1.50 €. Venta en Internet: www.cinespalafox.com.

100% Wolf: pequeño gran lobo (Apta)16.3018.30

A land imagined (V.O. en bengalí subt. cast. Pdet. calif.)16.1520.30

After. En mil pedazos (12 años)16.3018.1520.1522.15

After. En mil pedazos (V.O. inglés sub. cast. 12 años)19.00

Antebellum (16 años)18.4521.00

Antebellum (V.O. ing. subt. cast. 16 años)16.30

Color of out space (V.O. ing.. subt. cast. 16 años)16.15

El jardín secreto (Apta)18.30

El viaje de Chihiro (V.O. jap. subt. cast. Apta)19.00

First Love (18 años)16.15

La boda de Rosa (Apta)16.3018.1520.3021.45

La caza. The hunt (16 años)22.45

Las niñas (7 años)16.4518.3020.4522.45

Los nuevos mutantes (12 años)18.3020.3022.30

Los nuevos mutantes (V.O. ing. subt. cast. 12 años)21.15

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)16.4518.4520.4522.00 ¡Que suene la música! (7 años)16.45

¡Scooby! (Apta)16.30

Superagente Makey ( 7 años)16.1520.0022.30

Tenet (12 años)16.1518.3020.3022.00

Tenet (12 años)17.0019.1521.30

Tenet (V.O. ing. subt. cast. 12 años)20.00

Trasto (Apta)16.0018.00

The way back (12 años)16.45

Un amigo extraordinario (7 años)18.4521.15

Un plan irresistible (7 años)20.45

Cartelera en GranCasa

Lunes a domingo, 7,70 €. Miércoles día del espectador (no festivos), 4,90 €. Matinales sábado, domingos y festivos, 5,50 €. Carnet Joven <26, carnet universitario, mayores de 65 años y menores de 13 años de lunes a domingo, 5,50 €. Películas en 3D: +1 €. Gafas 3D: +1,50 €. Butacas Vip: +1 €. Cinesa Grancasa 3D. Centro Comercial Grancasa, María Zambrano, 35. www.cinesa.es

After. En mil pedazos (Pdt. Cal.)16.0018.5020.2021.40

After. En mil pedazos (Pdt. Cal.)17.30

Antebellum (16 años)16.5019.4022.30

Los nuevos mutantes (12 años.)16.1018.10

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)16.2019.0021.50

Tenet (12 años)15.5018.3020.5022.00

Tenet (12 años)19.30

Cartelera en Puerto Venecia

Lunes a domingo, 8,50 €. Miércoles día del espectador (no festivos), 4,90 €. Matinales sábado, domingos y festivos, 5,50 €. Carnet Joven <26, carnet universitario, mayores de 65 años y menores de 13 años de lunes a domingo, 5,60 €. Películas en 3D: 1 €. Gafas 3D: + 1,50 €. Butacas Vip: + 1 €. Sala Isens: + 1,20 €. Cinesa Puerto Venecia 3 D. www.cinesa.es

100% Wolf: Pequeño gran lobo (Apta)17.20

After. En mil pedazos (12 años)16.0018.5021.40

After. En mil pedazos (12 años)17.3020.20

Antebellum (16 años)16.4019.4022.30

Los nuevos mutantes (12 años)22.40

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)16.2018.0020.4022.00

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)19.00

Tenet (12 años)15.5020.3022.10

Tenet (12 años)16.5018.3021.20

Tenet (12 años)17.4019.3022.10

Voces (16 años)20.00

Cartelera en los Yelmo Cines Plaza Imperial 3D

Centro Comercial Plaza Imperial. Avenida Diagonal 8. Plataforma Logística Plaza (Zaragoza). Precio: miércoles: 4,30 €, resto de días 5,30 €, con tarjeta Movieyelmo 4,40 € (películas de Warner 6,00 €). Suplemento 3D y digital: gratuito. Gafa 3D: 1,80 euros. Suplemento butaca roja vibradora: 1 euros. Venta anticipada de entradas:_www.yelmocines.es y 902 220 922. Programación sujeta a posibles cambios.

100% Wolf: Pequeño gran lobo (Apta)17.1019.20

After. En mil pedazos (12 años)17.4520.0022.15

Antebellum (16 años)17.3019.5022.20

La caza. The hunt (16 años)22.45

Las niñas (7 años)17.2019.4022.00

Los nuevos mutantes (12 años)21.30

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)17.0018.00

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)19.3020.2521.45

Superagente Makey (7 años)17.05

Tenet (12 años)17.0019.1520.1522.30

Tenet (12 años)18.1519.4521.3523.00

Trasto (Apta)17.30

SALA GOYA de Mequinenza

Mina y el mundo de los sueños 19.15.

La familia que tú eliges 22.3.0

CARTELERA EN HUESCA

Cinemundo

(6 Salas). C/ Agustín Viñuales Pardo, 31. Reserva y venta anticipada al teléfono 974 221 771, de 16.30 a 23.00. Precio: viernes, sábado y domingo, 6,80 euros. Miércoles día del espectador: 5,50 euros. Lunes a viernes con carnet de estudiante y familia numerosa, 5,50 euros. Jubilados, de lunes a jueves, 4,00 euros.

Las niñas (7 años)18.0520.0522.05

Los nuevos mutantes (12 años)17.3019.30

Tenet (12 años)17.0020.0021.00

Antebellum (16 años)18.1520.1522.15

After. En mil pedazos (12 años)18.1520.1522.15

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (Apta)17.0018.5520.5022.45

En la provincia de Huesca

Barbastro. Cortés. Tenet. 22.00

Boltaña. Palacio de Congresos. Avda. Luis Fatás, 26. Tlf.:_974 502 002. The Gentlemen: Los señores de la mafia. 22.30

Monzón. Victoria. (2 salas). C/ Santa Bárbara, 25. Tlf.: 974 404 604. Sala A: Tenet. 21.30. / Sala B: La boda de Rosa. 21.15

Sariñena. El molino. Avda. de Fraga, 5. Tlf.: 974 570 576. Madre oscura. 22.30



CARTELERA EN TERUEL