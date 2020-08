Ernesto Navarro Durá se apoya en el bocadillo de la fraternidad

ZARAGOZA. "Soy bastante ecléctico. Me gusta hacer referencias a estilos artísticos y gráficos. Intento no simplificar y no ilustro para niños como si fuera uno de ellos, no lo soy. Tampoco me siento cómodo infantilizando los dibujos ni las historias. Si un niño pudiera ilustrar y escribir como Maurice Sendak lo haría", dice Ernesto Navarro, que asume el desafío de realizar una mascarilla.

"Las mascarillas antiguamente recibían el nombre de tapabocas, quizás este término sea más apropiado para este nuevo complemento. Las mascarillas dificultan la comunicación y censuran la expresividad de nuestro rostro. Por eso yo he representado una boca tapada por dos manos, dos manos diferentes que nos enmudecen como símbolo de la situación actual en la que estamos atrapados. De entre los dedos de nuestro opresor brota la esperanza, en este caso en forma de bocadillo conteniendo la palabra universal de fraternidad", explica el ilustrador y escritor.

"Como el concepto es algo hippie los colores con los que acompaño la ilustración hacen referencia a Heinz Edelman y Martin Sharp y la tipografía se me va al ‘Yo amo Nueva York’ de Milton Glaser", añade Ernesto.

La trayectoria de Ernesto Navarro es cada vez amplia y variada. En el campo de la ilustración infantil tiene dos libros publicados con Apila: ‘El Apestamelgas’ (2011) y ‘SpiderCat’ (2016). También ha participado en el álbum colectivo ‘27 palabricas’ de la misma editorial. Con Pintacoda, su sello, ha publicado ‘Laszlo’ (2018), ‘Cuentos de Navidad para niños y padres’ (2018) y ‘Cuentos de Temporada’ (2020).

PERFIL

Ernesto Navarro es natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y es licenciado en Bellas Artes. Posee un máster en Literatura infantil por la Universidad de Zaragoza. Es profesor de ilustración, animación y cómic en la Escuela de Arte de Zaragoza. Es codirector de la editorial Pintacoda con César Ordóñez, y una de sus especialidades es el dibujo de compositores e intérpretes del jazz y otros géneros.