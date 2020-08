Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal se unen en 'Santería'

Un “llamado al empoderamiento femenino en la industria de la música” y el resultado de mucho trabajo a distancia, sororidad y “buenas vibraciones”. Así es 'Santería', el nuevo tema de Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal, que estará disponible a partir del 28 de agosto.

A Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal las une, además de la pasión por la música, que las ha convertido referentes actuales en sus países natales (España, México y Chile) su forma “clara y metódica de trabajar”, así como la necesidad de dar a la mujer “poder y visibilización” en la industria de la música, y prueba de ello es su nuevo tema 'Santería', según explican en una entrevista.

“Santería es una invitación a que todas las mujeres se sientan reinas en sus espacios y encuentren valor para no pasar por experiencias dañinas, es una manera de visibilizar el trabajo de compañeras, y de generar espacios para que existan referentes femeninos y podamos crear una industria equitativa y más sana”, explica Denise Rosenthal, una de las voces que

En un videoclip en el que las vocalistas cantan a la par, encarnan símbolos místicos como el aire y el fuego. 'Santería' llega como resultado de “no buscar la competencia entre mujeres dentro de la industria, sino de empoderar el mundo femenino dentro de la música”, detalla Danna Paola, cantante y actriz reconocida internacionalmente por su participación en 'Élite', una de las series más visualizadas de la plataforma Netflix.

Tras, 'Mujer Bruja' (2018) y 'Maldición' (2019), sencillos pertenecientes al álbum 'Akelarre' y que siguen la línea mística que Lola Índigo vivió “desde pequeña” y que “marcan el camino” artístico de la vocalista, llegó el momento de “poner un broche de oro” a través de Santería, cuyo “proceso culmina con un final feliz, que es el lanzamiento del tema”, cuenta la cantante, que saltó al éxito internacional tras salir de Operación Triunfo 2018.

Y es que si algo une a las tres vocalistas, son sus carreras dilatadas en la industria musical, en la que llevan participando desde la infancia, y que hoy en día les proporciona una forma “metódica y definida de trabajar”, además de “una buena sintonía”; fundamental a la hora de realizar colaboraciones.

“Hace aproximadamente un año Miriam y yo quedamos para comer tacos, y me propuso hacer la canción. Me hizo tanta emoción que me puse a chillar”, cuenta Danna Paola sobre la propuesta de la colaboración, a la que también se sumaría Denise Rosenthal, dando como resultado una colaboración de tres de las voces más sonadas en el panorama actual.

Así es como el tema se elaboró a distancia, un factor que, lejos de ser un obstáculo en el desarrollo de la producción, se convirtió en un punto a favor de explotar la creatividad: “Grabar separadas ha sido un ‘plus’, porque cada una pudo representar su esencia, hemos partido de una idea clara y de mucha sintonía para adaptarlo a nuestra personalidad en favor del proyecto”, explica Danna Paola.

La mexicana tiene claro que “hay canciones que eligen a la persona”, como es el caso de esta colaboración marcada por “mucha sintonía, buenas vibraciones y comodidad”, ya que según matiza Rosenthal, “La forma de trabajar de Lola Índigo es dar un concepto muy bien definido, en el que invita a cada persona a hacer suyo el proyecto”, explica.

“Producir ha sido muy sencillo, las tres tenemos las riendas de nuestros proyectos y muy buena sintonía, así que todo ha fluido natural y entre amigas, que es como debería ser siempre”, puntualiza Lola índigo, en un mensaje con el que coincide Dana Paola: “Las tres sabemos cómo somos y lo que queremos transmitir, que cada una sea creativa en su línea es increíble a nivel de composición”, apostilla.

Las tres vocalistas coinciden en que “cuando hay buenas vibraciones el trabajo sale bien”, y puntualizan que volverán a colaborar en el futuro.