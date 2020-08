'Gimme some truth', Lennon en su sonido más puro por su 80 aniversario

Audio en alta definición 24-96, sonido inmersivo 5.1 surround y mezclas en Dolby Atmos. Eso es lo que ofrece 'Gimme some truth', un recopilatorio de los 36 temas más importantes de John Lennon en solitario que se han remezclado desde cero con motivo del 80 aniversario del músico, el 9 de octubre.

Producido por Yoko Ono y Seann Ono Lennon, que también han sido los encargados de seleccionar las canciones, la edición Deluxe tendrá 2 CDs que irán acompañados de un Blu-ray de audio y un libro, informa un comunicado de Universal Music.

El texto, de 124 páginas, cuenta la historia de los 36 temas a través de declaraciones de John y Yoko pero también de personas que trabajaron con ellas, en entrevistas nuevas y de archivo, junto a fotografías inéditas sacadas de los archivos de la pareja.

En distintos formatos

Además, 'Gimme some truth. The Ultimate Mixes' estará disponible en otros formatos: 1 CD o 2 LP con 19 canciones; un doble CD o 4 LP con las 36 canciones y varias versiones digitales para descarga y streaming.

La edición Deluxe y el 4 LP incluirán una pegatina para el coche, un póster doble de Lennon en blanco y negro, plata y oro, y dos postales.

Una de ellas es la réplica de la carta que Lennon le escribió a la reina de Inglaterra en 1969 cuando devolvió la Medalla del Orden del Imperio Británico "en protesta contra la implicación de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, en contra de nuestro apoyo a América en Vietnam y por la bajada de Cold Turkey en las listas".

Precisamente la portada del disco es una foto de Lennon, de perfil, en blanco y negro, que fue tomada el día en el que devolvió la medalla. El 2 LP y 2 CD también incluyen el póster y todos los formatos incluyen un libreto con fotos y la réplica de la carta.

"John era un hombre genial, con un sentido del humor y de comprensión enormes", escribe Yoko Ono en el prefacio del libro incluido en la edición Deluxe. "Creía en ser verdadero y en que el poder de la gente cambiaría el mundo. Y lo hará. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de visualizar un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. La verdad es lo que creamos. Está en nuestras manos".

Críticas a los políticos

El título del disco hace referencia a unas declaraciones que Lennon realizó en 1971 para denunciar los engaños de los políticos y su hipocresía.

Ordenadas cronológicamente, las 36 canciones incluyen los mayores éxitos de Lennon como 'Imagine', 'Give Peace A Chance', 'Happy Xmas (War Is Over)', 'God', 'Power To The People', 'Working Class Hero', 'Gimme Some Truth', 'Angela', 'Woman', 'Love', 'Oh Yoko!', 'Every Man Has A Woman Who Loves Him' o 'Jealous Guy'.

"Yoko estaba muy empeñada en que al hacer 'The Ultimate Mixes' consiguiéramos tres cosas: ser fieles y respetar los originales, asegurarnos de que el sonido era generalmente más claro por encima de todo, e intensificar la voz de John. 'Todo ha de girar en torno a John' decía. Y tiene razón. Su voz es la que le da el mayor impacto emocional a las canciones", ha señalado el responsable de las mezclas, Paul Hicks.