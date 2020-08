Por primera vez en la última década, la Lonja no expondrá a un artista aragonés en el Pilar

Hace unos días, en estas mismas páginas, la pintora Eva Armisén, una de las más internacionales de la Comunidad, confesaba: «Me encantaría exponer en la Lonja. Es una ilusión que tengo desde pequeña. Sería muy bonito porque siempre me he sentido muy bien acogida y muy querida en Zaragoza. Me emocionaría sobremanera, sería una maravilla». Seguro que son muchos los artistas que tienen ese deseo.

Mostrar el trabajo de una vida o de unos años durante las fiestas del Pilar marca un momento cumbre de reconocimiento y también de recapitulación. Exponer en esas fechas conlleva que muchas más personas van a ver una exposición que constituye una de las aportaciones culturales más esperadas de las fiestas en la plaza de las catedrales.

Una amplia y variada nómina

Eduardo Salavera expuso 'Doble mirada' en 2015.] José Miguel Marco.

Julia Dorado, que ocupó ese espacio en 2019, confesaba que su muestra se había adelantado, que estaba pensada para celebrar su 80 aniversario, que cumple en 2021, y tiró del humor para explicarse: «No estoy como un flan. Llevo más de medio siglo en este oficio y estoy tranquila». Eduardo Laborda ha dicho que tras la Lonja ya no se planteaba volver a exponer en Zaragoza, salvo algo específico, pequeño y temático: para él era la consagración de una carrera. Algo similar dijeron los ya desaparecidos Eduardo Salavera y Ángel Aransay: ellos optaron por una retrospectiva de casi medio siglo del oficio de pintar en Zaragoza y desde Zaragoza. Aransay presentó ‘Maneras de pintar’ en 2012 y Salavera ‘Segunda mirada’. Y, por desgracia, murieron poco después.

Santiago Arranz, que expuso en 2011, dice: "Para un artista aragonés, además de un reconocimiento que te permite evaluarte a media carrera es su simbolismo, lo que cuenta y juega un papel emocional importante. Si bien al final es una exposición muy multitudiaria por la excelente ubicación, etc., pero donde pasan pocas cosas determinantes que te impulsen luego. A la postre tienes una sensación de vacío de la que te cuesta reponerte. Probablemente caemos en la mixtificación y no disfrutamos de la extraordinaria oportunidad que representa realmente exponer en ese espacio".

Nacho Fortún no solo resumió su trayectoria, antes de cumplir los 60, sino que coordinó el montaje de ‘El vigor de la duda. Julia Dorado (2017-2019)’ con meticulosidad y con la conciencia de que se enfrentaba a un gran reto.

La lista completa de la última década la conforman: la citada Julia Dorado (2019); Sergio Abraín con ‘Rompiendo el tiempo’ (2018); Nacho Fortún con ‘Materia y relato’ (2017); Iris Lázaro con ‘Retrospectiva, 1977-2016’ (2016); Eduardo Salavera con ‘Doble mirada’ (2015); Enrique Larroy con ‘Chapa y pintura’ (2014); Eduardo Laborda con ‘Retrospectiva, 1972-2013’ (2013); Ángel Aransay con ‘Maneras de pintar’ (2012) y Santiago Arranz con ‘Una y otra realidad’ (2011). Si se mira algo más atrás, vemos que en la década anterior expusieron Pepe Cerdá (2009), José Luis Cano (2007), José Manuel Broto (2006), Gervasio Sánchez y Ricardo Calero (2004), Jorge Gay (2003) e Isabel Guerra (2000).

ángel Aransay presentó 'Maneras de pintar' en 2012. José Miguel Marco.

En este insólito y extraño 2020, marcado por la pandemia, por primera vez en una década, no habrá un artista aragonés en la Lonja en las fiestas del Pilar. «Estaba prevista una exposición de un artista aragonés que ya forma parte de la tradición. No obstante, por diferentes cuestiones derivadas de la pandemia sanitaria se ha producido una reorganización de la programación», explican fuentes de la dirección de comunicación de la vicealcaldía de Cultura. Matizan: «Por un lado, la ‘muestra aragonesa’, por aspectos personales del autor o autora, se tuvo que mover a otra fecha. A esto se sumó que la exposición que había en la Lonja cuando se decretó el confinamiento era de Paloma Navares, una retrospectiva de 40 años de carrera, casi la última de ella, por lo que se decidió también alargar su duración».

Outumuro: moda y retrato

Por ello, insisten desde la vicealcaldía, «el resultado final ha sido un encaje de bolillos que ha derivado en que para el 8 de octubre de 2020 la muestra programada en la Lonja sea la del fotógrafo Manuel Outumuro». Este maestro del retrato y de la foto de moda presentará ‘De barro y luz’, que forma parte de la programación de Photo España 2020. Zaragoza Cultural colabora desde años con Photo España y la editorial la Fábrica.

¿Quién era o es el artista que, por varias razones, ha visto postergada su muestra? «Por discreción, no podemos decir el nombre del creador –señalan desde el área de Cultura–. Estaba previsto (y programado) continuar con la tradición que se mencionaba, pero no ha sido posible».

EL INVITADO

Manuel Outumuro. El fotógrafo gallego, afincado en Barcelona desde hace años, ofrecerá 100 fotos de diferentes personajes realizadas en los últimos 25 años de trayectoria. Retratos que documentan una época y dejan constancia de su personal, poético e intenso modo de mirar. La muestra estará hasta el 10 de enero de 2021. Tres meses.