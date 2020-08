La lista perfecta de básicos que no pueden faltar si te vas de camping

Este año, más que nunca, las vacaciones demandan naturaleza. Quizá esta y la seguridad de no compartir asiento con desconocidos son algunas de las razones por las que las caravanas, en especial los modelos camper, están al alza este 2020.

Y, puesto que no pueden se pueden aparcar en cualquier lugar y sus áreas están reguladas, los campings son el entorno ideal para acampar con ellas. Por lo que si estás pensando darle un giro a los últimos días veraniegos de este año conviene saber qué es imprescindible en tu lista de objetos imprescindibles para una acampada.

Sobre ello sabe mucho el portal especializado en senderismo y aventura Columbus Discover Nature que, además de ofrecer información sobre actividades, rutas y planes para amantes de la naturaleza, también recoge consejos en su blog. Entre ellos, una lista con los imprescindibles para este tipo de ocasiones, dividida por secciones: para dormir, cocina, higiene, ropa, salud y seguridad y extras.

Estos son algunos de los utensilios que puedes encontrar en cada uno de los apartados. El apartado de 'para dormir' incluye detalles como almohadas y los utensilios necesarios para dormir en función del formato escogido: si decides dormir en la caravana no necesitas más que acondicionar esta para pasar la noche, pero si piensas hacerlo en una tienda de campaña tendrás que cargar con esta y con un saco de dormir o un colchón hinchable, a placer. Respecto a los utensilios de la 'cocina', es recomendable incluir siempre camping gas y encendedor, una nevera pequeña, bolsas de basura y utensilios de cocina. No olvides productos como el cepillo y la pasta de dientes para el apartado 'higiene', toallas y jabón. Medicamentos básicos (no olvides repelente para mosquitos) y una navaja también pueden resultar útiles en tu andadura.

Como detalle extra para sus lectores, incluye un documento descargable de forma gratuita para imprimir con el listado y casillas para poder indicar si posees cada uno de los utensilios recomendados.

