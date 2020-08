El nostálgico e inagotable filón de las series de los 90

La nostalgia es un arma y eso lo saben bien los mandamases de la televisión. Aunque es cierto que el medio vive una de sus edades de oro con la eclosión de las plataformas ‘online’, “echar la vista atrás es bueno a veces”, como cantaba Karina. Distintas cadenas, a ambos lados del Atlántico, están tratando de recuperar, a través de reencuentros y de episodios especiales, algunas de las series que los hoy treinta y cuarentañeros veían en su pubertad.

Acaso con la intención de reenganchar a nuevas generaciones o, simplemente, volver a ver a alguno de los actores españoles del momento en sus inicios, la clásica serie ‘Al salir de clase’ va a volver a programarse por partido doble. Por un lado, Mediaset la recupera para la parrilla de Divinity y, por otro, toda la ficción estará disponible también en la plataforma de Amazon Prime.

Fue el 5 de septiembre de 1997 cuando se anunciaba el estreno de la serie que se convertiría de inmediato en todo un fenómeno juvenil de masas, y que sirvió de cantera a actores españoles como Elsa Pataky, Alejo Sauras, Pilar López de Ayala, Lucía Jiménez o Hugo Silva. En el reparto estuvo el debutante zaragozano Aure Sánchez, que luego figuró en ‘Hospital Central’, ‘Yo soy Bea’ y ‘Cuéntame cómo pasó’. ‘Al salir de clase ’ tuvo 1.200 capítulos en cinco temporadas, una audiencia media de 2.429.000 telespectadores con ‘share’ del 21,5% en la franja de 14.30 a 15.00, tradicionalmente reservada a series estadounidenses como ‘El príncipe de Bel Air’ o ‘Salvados por la campana’. La serie trató temas como las drogas, la homosexualidad o la inmigración y por su famoso bar, llamado CBC, desfilaron artistas de la talla de Lenny Kravitz, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Christina Aguilera o Jennifer López. La ficción concluyó en 2002 pero ha dejado tal huella en la generación pre-millennial, que incluso productos posteriores como ‘Élite’, de Netflix, le han rendido homenaje fantaseando cómo serían los alumnos del colegio Las Encinas 20 años atrás.

Otra serie juvenil que arrasó en su momento y que está de vuelta es ‘Física o Química’. Es cierto que es algo posterior (su estreno fue ya en 2003) pero el espíritu de amoríos de instituto viene a ser el mismo. Sabido es que desde hace unos meses Atresmedia trabaja en un renacimiento de ‘FoQ’ y en las últimas semanas se está creando mucha expectación en las redes con cómo la cadena trata de convencer a los protagonistas esenciales para que asistan a esta especia de ‘cena de antiguos alumnos’. Esta vez no se trata de una mera reposición sino que se quiere hacer un reencuentro y grabar algún episodio especial veinte años después de aquel punto y final. Está confirmado que participarán en el ‘comeback’ Andrea Duro, Adam Jezierski, Angy Fernández y, por descontado, Maxi Iglesias que interpretaba a Cabano y Ana Milán, que era Olimpia. Es un misterio aún lo que sucederá con otros nombres como los de Javier Calvo o Úrsula Corberó.

Pero este fenómeno nostálgico no conoce de fronteras y en Estados Unidos están preparando también la vuelta de no pocos títulos que, precisamente, rivalizaban en horario y pantalla con los mentados productos nacionales. Hace días trascendió que el propio Will Smith tenía pensado rescatar a ‘El príncipe de Bel Air’ pero no como comedia sino en versión de drama. Los medios estadounidenses aseguran que se retomará la trama de un joven que pasa de las calles de Filadelfia a las mansiones de Bel-Air, en Los Ángeles, pero donde antes había risas enlatadas ahora se buscará la reflexión y la lágrima. Will Smith se hizo famoso tras protagonizar los 148 episodios esta telecomedia entre 1990 y 1996, y a la que ahora dará una vuelta de tuerca de la mano de su esposa Jada Pinkett Smith y los estudios de Universal TV.

La expectación mediática al otro lado del charco, no obstante, está centrada en el reencuentro de otros compañeros de aventuras que hace 30 años de los que apenas se sabe nada. Ya está todo preparado para el regreso de ‘Salvados por la campana’, que comenzó a grabarse en 1989 y que a España llegaría vía Antena 3 allá por 1991. De Mario López se han ido teniendo noticias a lo largo de los años (es jurado de muchos realities), pero de Elizabeth Berkley, Tiffani Thiessen o Mark-Paul Gosselaar apenas se ha sabido nada. Tampoco de Dustin Diamond, conocido por su papel de Screech, quien una vez acabó la serie quiso quitarse de encima la imagen de niño repelente y se dedicó al cine porno sin demasiada fortuna. Ahora, tres décadas después, se va a reunir el elenco para reverdecer laureles y, de hecho, en las redes ya circulan vídeos como el que muestra a Slater y Jessie diciendo: "¿Recuerdas lo divertido que era el instituto?".

¿Otras ficciones de los 90 que hayan tratado de reinventarse? La cadena Lifetime rodó hace unos años 'tv movies' sobre series como 'Padres forzosos' o 'Sensación de vivir', que pasaron sin pena ni gloria. También el extraterrestre ‘Alf’, producción que se emitió entre 1986 y 1990, quiso hacer otra visita a la Tierra hace un par de años pero la nueva conexión con el planeta Melmak y la familia Tanner no llegó a cuajar tampoco. Ha habido innumerables conversaciones para hacer un ‘remake’ de ‘Buffy cazavampiros’, serie de culto protagonizada por Sarah Michelle Gellar y que se emitió con enorme éxito desde 1997 hasta 2003, y lo mismo podría decirse acerca de una nueva adaptación de ‘Embrujadas’, con tres primas latinas que sustituyen a las originales hermanas Halliwell de la serie que se emitió entre 1998 y 2006.

‘Punky Brewster’ también está de vuelta 30 años después de su estreno, aunque ahora la protagonista no es la pizpireta joven (Soleil Moon Frye) sino, probablemente, alguna de sus hijas, porque la ya veterana actriz dará vida ahora a una madre divorciada que se ve incapaz de poner orden en el caos de su día a día. Con exquisito gusto hace un par de años, ‘Las chicas Gilmore’ también preparó un reencuentro que fue muy celebrado. Se rodaron cuatro horas de metraje nuevo (cuatro episodios que se correspondían con las estaciones del año) y Lorelai y Rory demostraron que su relación y sus chisposos diálogos tienen en 2020 plena vigencia.