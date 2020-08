Una jota a la Virgen del Pilar con reminiscencias aztecas

Es un delirio delicioso. Una película 100% mejicana, en la que todo son loas, elogios y añoranzas de la tierra aragonesa. Ni los guionistas, ni los actores, ni los directores son españoles, pero la Virgen del Pilar está presente, incluso, en una jota que canta el legendario Pedro Infante en la que sería su primera aparición en el cine. ‘En un burro tres baturros’ es el simpático título de esta película rodada en 1939 y que recrea la llegada a México de tres amigos de Camarillas (Teruel), algo "insólito y sorprendente".

"Es raro que antes de que llegara la gran oleada de exiliados a México tras la Guerra Civil alguien pudiera ubicar Teruel en el mapa hasta el punto de convertir a unos turolenses en protagonistas de una comedia", explica Francisco Javier Millán, artífice de este hallazgo cuando investigaba el legado de Infante en 2017, con motivo del centenario del nacimiento del cantante. Millán, periodista y cinéfilo, fue ‘freelance’ por Centroamérica a finales de los 80 y ha publicado varios libros sobre cine mexicano y guatemalteco. Tiene un título sobre Jorge Negrete ("una deuda con mi madre ya que era una gran fan", explica) y, en colaboración con el Festival de Guanajuato, comenzó a documentarse para escribir sobre Pedro Infante y así descubrió ‘En un burro tres baturros’.

A esta misma película y con idéntica sorpresa, el estudioso zaragozano Ramón Betrán llegó recientemente por otra vía. "La perla la encontró mi mujer, Yolanda Franco, que es mejicana aunque hace más de treinta años que vive en Zaragoza. La localizó en internet, después de haber visto un documental de France Musique donde se menciona un filme mejicano de 1939 basado en la zarzuela ‘Don Gil de Alcalá’, compuesta por Manuel Penella, un español exiliado en México", explica Betrán.

Detrás de Moctezuma

La intervención de Infante es lo que trae de cabeza a los expertos. Mientras unos creen identificarlo tocando la guitarra, jovencito y sin bigote, otros están convencidos de que no aparece en pantalla sino únicamente entonando la jota. "Todas las biografías que se habían escrito antes de Pedro Infante decían que era la primera película en la que aparecía el cantante –cuenta Millán–. Mi mujer, Nora, y yo la vimos un par de veces pero no aparecía ni en pintura. Pensamos que sería una de esas verdades que no son ciertas y de las que se hace corta y pega, y ya está", comenta. La pareja escudriñó la película plano a plano, haciendo pausa en las escenas con varios personajes, pero sin fortuna. "Hay una escena en la que Carlos López Moctezuma, uno de los célebres malos del cine clásico mexicano, canta una jota. Mi mujer me dijo: ‘Suena como si cantara Pedro Infante’, así que comparamos la jota con audios de canciones de los primeros discos de Infante y tachán", explica Millán, que apunta para las nuevas generaciones que Ernesto de la Cruz, de la película ‘Coco’, está inspirado en Infante.

No contento con el hallazgo, el periodista turolense revisó la bibliografía sobre Infante y encontró el error original en la biografía escrita por su primera mujer, María Luisa León, donde se refiere a que ‘colaboró’ en ‘En un burro tres baturros’: colaborar fue cantar el tema en boca de Carlos López Moctezuma. "No cabe duda de que la voz de la copla es la suya, cantándole a la Virgen del Pilar, hecho notable que –sin embargo– en México no debió de llamar la atención", apunta Ramón Betrán.

Distintas carátulas, por sus diferentes reediciones, de la película ‘En un burro tres baturros’. Heraldo.es

Pero, ¿qué hacían los platós mejicanos de los años 30 repletos de baturros, cachirulos y medias de garbanzo? "Es una incógnita por resolver, pero Carlos Orellana vuelve a salir de baturro en la película ‘Miente y serás feliz’, rodada de forma consecutiva, por lo que quién sabe si tuvo algún conocido aragonés...", auguran. Tanto Orellana como otros protagonistas del filme (Sara García, Joaquín Pardavé...) son referentes del cine mexicano clásico y "es como hablar en España de Fernando Fernán Gómez o José Luis López Vázquez", señala Millán.

Camarillas, presente

‘En un burro tres baturros’ está basada en la obra teatral homónima de Alberto Novión, cuya acción se desarrolla en Argentina sin que se haga referencia alguna a la procedencia aragonesa de los protagonistas. Es una incógnita saber por qué el director del filme situó la acción en Camarillas, donde desconocían también esta singular conexión hasta que Millán lo reveló en un artículo en el ‘Diario de Teruel’.

En la asociación cultural del pueblo, de unos 80 habitantes, están interesados en hacer alguna proyección de la película, que en una discutible calidad de imagen (las copias conservadas no brillan por su alta definición) sí puede verse en internet. En cualquier caso, es suficiente para comprobar cómo los tópicos que pueden tener en México de los aragoneses "en nada se diferencian de la imagen clásica que nosotros desde aquí tenemos de los mariachis". "Es lo mismo pero visto al revés. Los tópicos marcan el mundo cultural y la representación en el cine", concluye Millán.

Artículo que apareció en la revista de la Casa de Aragón en México. Heraldo.es

"Los aragoneses no son muy frecuentes en el cine mexicano"

Francisco Javier Millán, periodista y cinéfilo, devora sin descanso celuloide añejo mejicano. "Nos divertimos mucho con estas películas, porque tienen un humor blanco desenfadado de tiempos pasados. Vemos mucho cine clásico y los aragoneses no son muy frecuentes en el cine mexicano. Suelen salir, siempre como tenderos avaros y agarrados, catalanes, vascos y gallegos, pero aragoneses aparecen muy poco", explica. Lo llamativo de esta película es que nadie sabe cómo ni por qué se llevó la acción a Camarillas (Teruel), cuando en la obra original no hay ninguna referencia aragonesa. "Revisé la ficha técnica e indagué, pero nadie está vinculado en principio con la emigración española. Indudablemente alguien sí lo estaba o conocía a alguien, le hizo gracia y lo puso en el guion para ubicar el pueblo de origen de estos baturros". Millán escribió esta historia en el ‘Diario de Teruel’, publicó un libro sobre Infante en 2017 y también recuperó el relato para la revista de la Casa de Aragón de México.