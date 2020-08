Nuria Martínez Bosque, el arte de sugerir la atmósfera sutil de un jardín en armonía

ZARAGOZA. Nuria Martínez Bosque cursó un grado superior de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia en el IES Pilar Lorengar, y realizó sus prácticas del grado en Colonia (Alemania), «donde crecí personal y profesionalmente», apunta. Al regresar a Zaragoza en 2017 trabajó ese verano como becaria en HERALDO.

«Cuando acabé el grado me quedé con ganas de aprender más sobre diseño y decidí meterme en la carrera de Diseño Gráfico. Comencé en la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) y he finalizado mi tercer año; estuve de Erasmus en Italia durante el primer cuatrimestre. Tuve que volver un poco antes de lo previsto por la covid, pero a pesar de ello fue una experiencia increíble», confiesa.

La pasión por el arte ya le viene desde niña. Así lo dice Nuria Martínez Bosque: «Siempre me ha gustado mucho dibujar, y todo lo relacionado con el diseño. Ya desde pequeña iba a clases de pintura en mi pueblo, Moros, donde pintaba cuadros al óleo. Empecé Magisterio, pero me di cuenta que no era lo que realmente quería estudiar. Actualmente estoy muy contenta con lo que he decidido estudiar, ya que es algo que me llena por completo y me hace feliz», agrega.

Este verano realizó las prácticas de la carrera en Estudio Novo, de Ana Bendicho, que también ha hecho una mascarilla. «Quiero seguir aprendiendo y formándome todo lo que pueda».

Sobre su obra, explica: «He diseñado una mascarilla de flores, pequeñas y sutiles. Me gusta lo simple y elegante en el diseño, ya que menos es más. He empleado colores pastel y elementos vegetales y florales. Algunas flores están realizadas con acuarela, y otras, digitalmente».

PERFIL

Nuria Martínez Bosque. Nació en Moros, tiene 23 años y trabaja en diseño y maquetación en HERALDO. Ha estudiado en el IES Pilar Lorengar y está a punto de iniciar el último curso de Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño Gráfico. Ha desarrollado sus inquietudes en Colonia (Alemania), en Italia y en el prestigioso Estudio Novo. Reside en Zaragoza desde hace un lustro. En el curso 2020-2021 combinará sus estudios con el trabajo. Busca la belleza, la sutileza y la plasticidad.