Muere Manuel Arroyo-Stephens, fundador de la editorial Turner

El editor y librero Manuel Arroyo-Stephens, fundador de la editorial Turner, falleció en la noche del domingo a los 75 años en El Escorial (Madrid). En 1970 abrió en la calle de Génova de la capital española la aún viva Turner English Bookshop. Fue la primera librería especializada en libros en otras lenguas, una oferta arriesgada en la España tardofranquista y todavía dictatorial con la que introdujo savia nueva y aire fresco. La librería permitía acceder a intelectuales inquietos a los libros prohibidos que cruzaban ilegalmente la frontera desde Alemania, Argentina o Venezuela.

Arroyo se convirtió pronto en editor sobrevenido, cuando vio que nadie se animaba a publicar los libros que él quería vender. Y así fundó el sello Turner, nombre que no debe al pintor, sino al segundo apellido de su madre. El arte, los toros y la poesía -sus pasiones- conformaron el primer catálogo. Los éxitos llegarían pronto gracias a 'La forja de un rebelde' de Arturo Barea. Arroyo presumía además de haber sido también el editor de José Bergamín, con obras como 'La música callada del toreo', de ser el redescubridor y mánager de Chavela Vargas, o el seguidor más acérrimo del torero Rafael de Paula.

Nacido en Bilbao 1945, Arroyo-Stephens iba para abogado y economista. Pero cambió de rumbo y fue además escritor, economista, librepensador, cosmopolita y padre de dos hijas, Trilce y Elisa. Pionero en cruzar el Atlántico para buscar fortuna, inspiración y lecturas, México fue su país de adopción. Allí vivió y trabajó un tiempo y Turner mantiene presencia con oficina propia.

Sus obras

Como escritor publicó 'Contra los franceses', tenido por un libelo anónimo mucho tiempo, y algunos relatos y colecciones de ensayos como 'Por tierra', 'Imagen de la muerte', o sus memorias, 'Pisando ceniza', acaso su mejor obra.

"Un editor como yo se pasa la vida soñando con una biblioteca en medio del bosque. Los pasillos de la Feria de Fráncfort, que para otros son el paraíso, para mí fueron algo apasionante y ajeno. Nunca fui pájaro de Feria. Gracias a Dios nunca tuve un 'bestseller', no compré números en esa lotería", se ufanaba el editor. "Tanto como en el bosque, habito en la lectura. De eso se trataba y lo supe desde el principio. Leer y leer, sin orden ni concierto. Editar por eso y para eso" le comentó a Félix de Azua en una entrevista.

Adelantado a su tiempo y a las necesidades de los lectores, Junto a Juan García de Oteyza -y Gonzalo Celorio y Hernán Lara por parte de Fondo de Cultura Económica (FCE)-, creo la colección Noema, buque insignia de la editorial mexicana, que mezcla ensayos innovadores sobre ciencia, historia, arte o música. Gracias a él, Turner siempre se asoció a la vanguardia editorial tanto por su interés por lo que se hacía en el extranjero como por su atención a la cultura más exigente y renovadora.

"Me enseñó una profesión"

"Me abrió y me enseñó una profesión. Un medio de vida a través de una empresa que él fundó y a la que le dio carácter, que solo he continuado y empujado. Hace 50 años que la fundó y algo menos de quince que la dejó", comenta Santiago Fernández de Caleya, actual director del sello.

Pilar Álvarez, editora de sus memorias y directora de colecciones de Turner de 2008 a 2018, recuerda a Arroyo como "un escritor que se sentía editor, y un hombre bueno y sentimental que se pasó la vida gruñendo". "Turner fue suyo y fue él, y ahí sigue su impronta en el buen gusto por los papeles, por el diseño, el cosido a mano y la encuadernación primorosa", destaca. "Ya de pequeño lo llamaban 'Manolín el inglés' y hasta hoy, con su flama de pelo blanco y sus ojos grises, pasaría muy bien por irlandés y hasta por nórdico. Como su sello, que es parte de la historia de España, pero que pasa por ser una de las mejores editoriales boutique del mundo", concluye.