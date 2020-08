Los cines Aragonia reabren el viernes en Zaragoza con nuevas taquillas digitales

Los cines Aragonia de Zaragoza reabrirán el próximo viernes día 14 sus salas tras el periodo de cierre motivado por la pandemia de covid-19 y que la compañía ha aprovechado para introducir una serie de mejoras tecnológicas para garantizar la seguridad de los espectadores.

Así, se han instalado taquillas digitales en el acceso a las instalaciones con el fin de reducir los puntos de contacto en el acceso al cine y favorecer una adquisición de entradas más fácil y rápida, según alega la empresa en una nota de prensa.

Además de la desinfección y limpieza de las salas entre sesión y sesión con maquinaria de nebulización, el cine cuenta desde su apertura con un sistema de ventilación por difusión que garantiza la renovación completa del aire en las salas en menos de 10 minutos y en continuo funcionamiento.

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto y con el fin de garantizarlo en todo momento no se permitirá ni acceder ni consumir alimentos.

Entre las proyecciones elegidas para retomar la actividad figuran ‘Padre no hay más que uno 2’, ‘Scooby’ y ‘El jardín secreto’; estrenos selectos en exclusiva como ‘Color out of space’, ‘Zombi child’, ‘Nekrotronic’; títulos clásicos de anime como ‘Mi vecino Totoro’ o ‘El viaje de Chihiro’; y estrenos de cine asiático como ‘The beast’ y ‘First love’ además de pases en versión original subtitulados en español.

Con motivo de su 10º aniversario también recuperan ‘Origen’, de Christopher Nolan, director también de la esperada 'Tenet', protagonizada por Robert Pattinson y que se estrena el próximo 26 de agosto