Chenoa posa con el mismo bañador de hace 19 años

Chenoa incendia las redes. ¿Por posar desnuda? No. Por posar en un traje de baño de natación. Está claro que las redes son más inflamables que el queroseno. La cantante no solo ha querido presumir de tipazo, sino de eterna juventud. Ese bañador es como el vaquero de antaño que, según las estilistas, toda mujer guarda en el fondo (muy al fondo) del armario con la remota esperanza de volver a entrar en él. Chenoa lo ha conseguido. Casi veinte años después, puede confirmar y confirma que su "cadera latina", como ella la llama, cabe dentro del mismísimo bañador azul marino que se puso en 'OT 1' para tomar un curso de natación junto a su compañera, y sin embargo amiga, Gisela.

Otra lo habría celebrado en la intimidad. Pero Chenoa es muy de airear todos sus logros por las redes, así que se ha inmortalizado con la prenda en cuestión para dar fe de la hazaña. No es una foto cualquiera. Antes muerta que discreta, la cantante se ha puesto frente a un espejo, se ha recostado de medio lado en una cama y ha cruzado ostensiblemente una pierna dejando al aire un jamón que ni los de Joselito... "Ayyys, qué a gusto... Así de postura sencilla", describe con su ironía habitual. Y, acto seguido, convoca una especie de concurso invitando a sus más de 800.000 seguidores a adivinar de cuándo creen ellos que data el bañador que lleva puesto.

Euforia prenupcial

"Del año pasado", acierta a decirle una fan. "De hace diez años", aventura otra... Nadie se aproxima a la realidad. Así que Chenoa aclara que no, que tiene ya 19 años "y aún me entra y sobrevive. ¡Toma ya"», remata orgullosa. Como prueba gráfica, aporta una imagen de 'OT 1' en la que, frente a otro espejo, y esta vez de pie, aparece luciendo la misma prenda y colocándose un gorro de piscina. "Con mi Gisela para ir a clases de natación, vaya dos", bromea la cantante, justo antes de dedicarle a su compañera un cariñoso "Sister love you" (hermana, te quiero).

Gisela va a ser sin duda una de las invitadas de honor en la boda de Laura Corradini (nombre real de Chenoa). El acontecimiento, inicialmente fijado para el pasado 14 de junio, se ha tenido que aplazar por culpa de la pandemia pero, a pesar de ello, o quizás justamente por esa razón, la futura novia, a sus 45 años recién cumplidos, se encuentra totalmente revolucionada, presa de una euforia incandescente.

Con un padre biológico tirando a tarambana, la vida no ha sido fácil para esta argentina que se crió en Mallorca. El amor tampoco. Bisbal y el lamentable episodio en el que Chenoa se convirtió en la viva imagen de la 'decepción en chándal' lo acreditan. Pero podría decirse que el urólogo Miguel Sánchez Encinas, su futuro marido, ha marcado un antes y un después en la existencia de la 'extriunfita'. Si siempre ha sido positiva y muy de tirar p'alante a pesar de los escollos, ahora Chenoa está especialmente feliz, y dispuesta en todo momento a provocar una sonrisa en este triste verano de los rebrotes. Al fin y al cabo, como demuestra ese bañador, ella siempre ha sabido mantener el tipo.