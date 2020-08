LG apuesta por el terciopelo

Velvet (terciopelo en inglés) es el nombre elegido por LG para un sorprendente terminal que nadie esperaba y que redefine su forma de entender el mercado móvil. Su nombre es un indicativo del especial cariño que el fabricante coreano ha puesto en su diseño, cuidando cada pequeño detalle de un teléfono fabricado en aluminio y cristal, de formas estilizadas y con una llamativa disposición de las cámaras en forma de gotas de tamaño decreciente.

El Velvet es un ‘súper gama media’, que se puede encontrar por unos 550 euros y que cuenta con muchos aciertos y pocas carencias. Es un teléfono potente y veloz gracias al Snapdragon 765G con 6 GB de RAM, un chip dotado con conectividad 5G y que aporta gran fluidez y solvencia a este teléfono, que es capaz de reproducir cualquier aplicación y juego del mercado sin problemas.

Su pantalla curvada ‘solo’ tiene 60 Hz, pero por lo demás es un panel amoled Full HD que se ve muy bien incluso en exteriores, gracias a su gran luminosidad. Sus bordes son muy curvados, lo que acrecienta la sensación todopantalla, solo manchada por un pequeño ‘notch’ de forma semicircular para albergar la cámara frontal de 16 Mpx que saca selfis de gran calidad.

Su batería de 4.300 miliamperios no es la más longeva del mercado, pero el usuario no deberá preocuparse nunca por no llegar al final del día. Su carga tampoco es la más veloz, pero los 25 vatios aseguran un incremento del 50% en solo 30 minutos. Además, cuenta con carga inalámbrica de 9 vatios. El teléfono también tiene otros destellos de gama alta como la resistencia al agua y extras como la radio FM o la ranura para tarjetas micro SD.

​Tres cámaras con un gran diseño y buen resultado



El sensor principal de 48 Mpx y apertura f/1.8 del Velvet asegura instantáneas luminosas, con colores vivos y gran detalle prácticamente en cualquier circunstancia. Desgraciadamente, no podemos decir lo mismo del gran angular 8 Mpx que pierde bastante calidad aunque gana en espectacularidad. El tercer sensor es de profundidad, para fotos con diversos efectos de desenfoque de fondo. Hubiéramos preferido que optaran por un zoom óptico, ya que el digital de un máximo de 10 aumentos pixela mucho las fotografías. Graba vídeo en 4K y cuenta efectos ‘bokeh’ y ASMR en la grabación de sonido que ofrece resultados realmente curiosos.

El sello diferencial es su triple cámara en forma de gota. Heraldo.es

En definitiva, a pesar de algunas carencias como un procesador de gama alta o una pantalla con una tasa de refresco mayor, el Velvet tiene un equilibrio inusitado y todo lo que un usuario medio puede necesitar.

Amiguitos melómanos

Tal vez con el verano en la cabeza, LG ha sacado al mercado junto al nuevo Velvet dos interesantes ‘gadgets’ para el disfrute de los más melómanos, tanto en privado como en compañía.

Los Tone Free son unos auriculares que se limpian en su funda UV. Heraldo.es

Los Tone Free son unos auriculares ‘true wireless’ (TWS) totalmente libres de cables, muy similares a los Airpods de Apple, que se escuchan realmente bien gracias a que han sido calibrados por el experto en audio Meridian. Cuentan con dos versiones, una sencilla que cuesta 100 euros y otra ‘pro’ de 150 cuyo estuche incluye una luz ultravioleta que se enciende mientras el usuario carga los auriculares para eliminar bacterias y gérmenes. Además, la funda cuenta con carga inalámbrica.

El sonido de los Tone Free no posee los graves de unos auriculares de diadema, pero es profundo y cristalino. Los auriculares se controlan a través de gestos en la superficie táctil del palito que sobresale de la oreja y la calidad de los micrófonos es muy buena para las llamadas. Su batería dura aproximadamente 6 horas y la funda de carga –que también elimina hasta el 99,9% de gérmenes y bacterias– es capaz de recargarlos dos veces.

El LG XBoom tiene luces de colores en los extremos que brillan al ritmo de la música. Heraldo.es

Por su parte, el altavoz Xboom Go PL5 es una potente fuente de sonido portátil –también con sonido firmado por Meridian– con graves profundos, 20 vatios de potencia y hasta 18 horas de batería. Además, es un altavoz ideal para llevar a la piscina, gracias a la protección IPX5 y también para disfrutar en el salón, ya que se pueden conectar hasta dos Xboom Go al televisor para dotarle de sonido envolvente a la hora de disfrutar de series o películas.

Con un diseño moderno, resistente y desenfadado, este pequeño altavoz portátil bluetooth tiene una gran potencia y unos graves profundos. Además, ameniza la reproducción con luces de colores y cuentan con una función que permite sincronizar hasta 100 altavoces entre ellos para aumentar todavía más la potencia sonora del dispositivo. Existen tres modelos de diferentes precios, potencias y tamaños, el intermedio ronda los 115 euros.