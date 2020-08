El autor de 'Fray Perico y su borrico' se hace tuitero y recoge una ola de cariño y agradecimiento

Apenas 5 días activo en Twitter y ya 3.619 seguidores que han dado más de 4.000 'me gusta' a sus únicos 3 tuits. ¿Una 'influencer'? ¿Un 'youtuber'? ¿El protagonista de la serie del momento? No. Se trata de Juan Muñoz Martín y tiene 90 años. Si decimos que es el autor de libros como 'Fray Perico y su borrico' (que este año cumple 41 años) o 'El pirata Garrapata' serán muchos los que, si de niños leyeron sus libros, lo ubiquen y se vean transportados algún entrañable momento acompañado de sus historias.

Por lo menos eso es lo que ha sucedido en Twitter, una red social que, por lo general, suele dar que hablar por sus constantes polémicas. No ha sido el caso de Juan Muñoz, que ha hecho 'arder Twitter', pero de cariño.

"Esta tarde he estado leyendo mi propio libro... Y me partía de risa.... Creo que a mis lectores les ocurre lo mismo.... Esa ha sido mi intención... Que si lo relees te ríes otra vez". Ese fue, el pasado 1 de agosto, el primer tuit de Juan Muñoz en su cuenta @autorFrayPerico. Un sentimiento, a juzgar por la respuesta que obtuvo, compartido por muchos españoles que disfrutaron en su día sus libros y que, ya de adultos, los han puesto en manos de sus hijos o sobrinos. No en vano, 'Fray Perico y su borrico' es el libro más vendido (alrededor de 910.00 ejemplares) de la popular colección de literatura infantil El Barco de Vapor. Cuenta con 41 ediciones y es un obra integeneracional, que sigue cautivando a los niños de 2020, seducidos, igual que antes sus padres o tíos, por esta sencilla historia en la que un borrico de nombre Calcetín llega para volver del revés la apacible vida de unos frailes: desde Fray Perico a Fray Cucufate (el que hace el chocolate) o Fray Mamerto, el que cuida del huerto.

Cuando a principios de este año, en una entrevista, se le preguntaba por el secreto del éxito de sus libros, Juan Muñoz, residente en el barrio madrileño de Cuatro Caminos y cuyo trabajo fue el de profesor de Literatura en un instituto, respondía con una sencillez similar a la de sus libros: "El que menos lo puede saber soy yo".

Una candidez que ha logrado trasladar a la nada complaciente red social que es Twitter, en la que ha recogido una cariñosa y agradecida respuesta más dada a la picota virtual que al halago. Algunos ejemplos: "Muchas gracias por haber despertado mi interés en la lectura. ¡Enhorabuena!", "Infinitas gracias por sus historias. Recuerdo como si fuera ayer esas tardes en el colegio, solo, leyendo sus libros en la pequeña biblioteca mientras me miraba de reojo el profesor de turno, dudando si leía o solo pasaba páginas pensativo. 8 años tenía", "¡qué grande es usted ! A sus pies , no puedo explicar a mis hijos mi infancia sin su literatura, un millón de gracias", "conservo desde niña mi ejemplar de 'Fray Perico y su borrico'. Qué buenísimos ratos me ha hecho pasar. Qué alegría poder transmitirle mi agradecimiento"... Y así centenares de respuestas. Quizá Juan Muñoz Martín tenga que añadir otro fraile a sus libros: Fray Tuitero, al que quiere el mundo entero.