Paula Ortiz: «Aragón tiene una absoluta belleza áspera que hay que saber mirar »

¿Dónde suele pasar Paula Ortiz estos días veraniegos?

Prácticamente, he pasado todos los veranos de mi vida en Villahermosa del Campo, el pueblo de mi madre. Además hay algo que tiene casi la cualidad de sagrado para mí, en el sentido de que es un ritual al que no había faltado hasta ahora y que posee una carga simbólica muy fuerte: el Festival de Música Antigua de Daroca –suspendido este año–. No soy una experta, pero si escucho música polifónica del siglo XVI o violas de gamba me da inmediatamente una sensación de paz y de vuelta a la infancia y al verano.

Se queda sin poder ir este año...

Estoy trabajando en casa, en Zaragoza, realizando viajes esporádicos a Madrid por el mismo motivo y, mientras ha sido posible, he ido a Villahermosa del Campo. Pero con la recomendación actual de evitar desplazamientos no he vuelto porque, aunque es Teruel y está muy cerca, creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad.

Este año tuvo que aplazar algunos de sus proyectos...

Estábamos buscando localizaciones en Venecia para la película ‘Al otro lado del río y entre los árboles’, basada en la novela de Ernest Hemingway, cuando en Italia la evolución de la pandemia iba por delante de España. Es un proyecto internacional que se quedó parado. En este momento es muy complicado coordinar los protocolos, las cuarentenas, los seguros... Obviamente, esta situación está siendo un gran obstáculo en la industria del cine.

¿También se ha paralizado el rodaje de su filme sobre Santa Teresa de Jesús?

No, porque está planteado para la primavera de 2021. ‘Teresa’ es una película mucho más pequeña, de nacionalidad española, con un equipo más reducido y con menor número de exigencias; los protocolos de las pequeñas producciones están más claros.

En pleno confinamiento, ‘teledirigió’ un capítulo de la miniserie ‘En casa’, de HBO...

Cada uno de los directores que aceptamos este reto realizó un relato en su casa o desde su casa. En mi caso, que no soy actriz ni convivo con actores, surgió la posibilidad de hacerlo con dos actrices que estaban en Madrid confinadas juntas. Les reenvié el móvil y la vecina del rellano se encargaba de grabar. Optamos por el humor, que para mí era un ejercicio nuevo, y de esta manera hicimos una historia hija de su tiempo.

‘Teresa’ es una de las 26 películas que RTVE apoyará con su participación. Este año destaca la selección de 14 mujeres directoras. ¿Algo está cambiando?

En la Universidad de Barcelona, como profesora de Comunicación Audiovisual, me doy cuenta de que más de la mitad del alumnado son mujeres. Algo pasa para que todas esas alumnas nunca lleguen a la dirección, a la dirección de fotografía o a la dirección de producción. Esto se está corrigiendo gracias a un cambio cultura. generacional y también por las medidas que empujan esa visibilización de los proyectos de mujeres. Cada vez hay más, afortunadamente.

Una buena noticia, sin duda.

Pero diré también que si hacemos un análisis pormenorizado veremos que se trata de proyectos muy pequeños, cine muy independiente, muy en los márgenes. Ahí, a las mujeres se les permite entrar, pero no a las grandes producciones, no al gran cine, no a las grandes series donde apenas se pueden contar con los dedos de la mano las que hay en el mundo.

En sus trabajos aparece continuamente Aragón...

Siempre reivindico el valor de la tierra natal, del paisaje propio, como constructor muy profundo de tu identidad. El reflejo de lo que tú muestras, sobre todo en conexión con la naturaleza, es un reflejo absoluto de ti, de tu alma, de quién eres, de cómo estás, es otra expresión de la experiencia interna. La dureza y lo extremo de nuestro paisaje, la absoluta belleza áspera que hay que saber mirar, tiene mucho que ver con nuestra alma. Y debe reivindicarse.

¿Resulta complicado rodar en esta tierra?

Es siempre muy difícil en cualquier parte. Requiere aunar muchos esfuerzos colectivos y las energías de muchas personas. En Aragón he recibido apoyo para rodar, no siempre económico pero sí la disposición para facilitar que un rodaje tuviera lugar aquí porque se entendía que, además del valor creativo, casi espiritual de lanzar el paisaje propio al resto de imaginaciones, está el puramente pragmático de traer una producción y lo que implica para la economía de la Comunidad.

Con tantos proyectos ¿cómo gestiona su tiempo para dirigir, escribir, leer, estar con la familia, los amigos..?

La gestión del tiempo en esta vida es la mayor fuente de ansiedad y de frustración. Cuando me dedico a escribir, a leer o a estar plenamente inmersa en la creación de un proyecto siento que estoy abandonando el tiempo personal y familiar, y viceversa. Así que intento mantener los equilibrios de la mejor manera posible. Afortunadamente tengo una familia muy generosa que me ayuda mucho porque si no no podría dedicarme a lo que me dedico siendo madre.