Yuko Tsushima: el diario conmovedor de dos mujeres abandonadas, madre e hija

A veces la noche cae sobre una vida sin que necesariamente deba intervenir para ello ninguna de las versiones de la oscuridad. A veces las sombras están hechas de luz y eso es lo que narra la extraordinaria novela de Yuko Tsushima (Tokio, 1947), ‘Territorio de luz’, ganadora del Norma Prize 1978, que acaba de publicar el sello Impedimenta.

Un diario conmovedor en el que las fechas son tan invisibles como lo es el amor. En ella una mujer ha sido abandonada por su marido y una niña abandonada por su padre. En ella todo es caos a pesar de los horarios, a pesar de que la rutina maneja los cuerpos de sus protagonistas como manejaría un sádico los hilos de una marioneta. Todo son cambios perversos, todo es una agonía constante y sorda que golpea y golpea el presente de la protagonista.

Sin embargo Tsushima narra sin estridencia este ciclo mortífero que atrapa a su magnífica bibliotecaria, narra lo mínimo desde la belleza y la reflexión y reconvierte un campo de batalla en un escenario desnudo y limpio, lleno de subtítulos que afianzan el drama que vive esta mujer. La violencia que genera el abandono, las maniobras de la venganza como sombras que se convierten en objetos contra los que el dolor la hace chocar una y mil veces.

Lo que no se entiende genera sobre el corazón un agujero negro, un pozo seco que nos cambia la vida y nos convierte en verdugos de nuestro porvenir.

‘Territorio de luz’ es un enjambre de preguntas sin signo de interrogación. Una habitación interminable en la que vemos como el dolor convierte en una soñadora masoquista a quien protagoniza estas páginas, una habitación interminable en la que un enigma lame las paredes, una habitación interminable en la que una mujer muestra sin pudor como el abandono ha destrozado todas sus habilidades emocionales.

‘Territorio de luz’ es un drama útil, un recipiente de cristal en el que asistimos como espectadores embelesados al cinegético sadismo con el que el marido rodea a la esposa. Nunca la agrede, pero la acorrala con su explícita manera de ignorarla. Ha deshecho su vida con una excusa simple y vaga que a punto estará de volverla loca, de modificar su manera de estar vida. Que a punto de estará de convertirla en un Medea de ojos tristes y rasgados: “En ese momento me pregunté si, en el fondo, no deseaba la muerte de mi hija. Si no fuera así , no vería su cadáver en sueños”.

Detalle de la portada de Impedimenta. Archivo Heraldo.

‘Territorio de luz’ es la bellísima crónica de un exilio emocional. Una narración minuciosa, un frondoso jardín en el que las reflexiones de la narradora son flores cada vez más exóticas de vida cada vez más breve. Sus frases son animales malheridos que despiertan la piedad y la empatía de quien se sienta a leer. La historia de una obsesión que dará cabida a minúsculos deseos, sueños, miedos. Una enfermedad larga que no tiene diagnostico, que entumece el sistema nervioso, que lo degrada y que entrega el cuerpo de la protagonista a una noche sin fecha de caducidad. Una enfermedad que cambia sus hábitos, que la convierte en una bebedora inesperada, en una charlatana indómita, en una mujer que se aferra a la sexualidad con el mismo ansia con el que las hermanas de Lázaro se aferraron a su improvisado cuerpo de hombre vivo: “El placer que me procuraban aquellos sueños era demasiado intenso como para olvidarlo. Todos esos hombres eran como niños enfermos y nunca hacíamos el amor. Pero el placer que yo sentía era indudablemente sexual”.

No dejen de leerla porque es una bocanada de luz frente a la ración de oscuridad que tiene asignada cada ser humano.

LA FICHA

‘Territorio de luz’. Yuko Tsushima. Traducción de Tana Oshima. Impedimenta. Madrid, 2020. 193 páginas.