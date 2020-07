El riñón de un familiar ha salvado la vida a José Corbacho

José Corbacho ha sido operado con éxito de un trasplante de riñón. Hace ya muchos años le diagnosticaron una insuficiencia renal crónica, tal y como él mismo ha querido explicar a través de sus redes sociales. Esta patología se le ha agudizado con los años hasta el punto en el que el actor y director, a sus 54 años, ha necesitado un nuevo riñón.

"Termina una etapa. Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado", comienza desvelando en un comentario que acompaña a un vídeo donde se le ve saliendo del hospital, visiblemente más delgado, tras la intervención. Aunque siempre ha creído que la salud es algo íntimo y personal, en esta ocasión ha querido hacerlo público para agradecer a todo el personal de la Fundació Puigvert de Barcelona, que le ha cuidado y tratado durante tantos años.

El actor ha querido apoyar la importantísima tarea desempeñada por los sanitarios: "Toca decir en voz alta que cuando convives con ellos cara a cara te das cuenta de la importancia de nuestra Sanidad. Y en estos momentos más que nunca. Ellos están ahí, jugándose la vida, en primera línea, cuidándonos a todos", ha expresado.

Homenaje a su hermana

Por último, José ha querido dar las gracias y rendir un emotivo homenaje a su hermana Yolanda, quien le ha donado el riñón que necesitaba: "Le debo la vida. Así de simple. Gracias por tu generosidad infinita. El trasplante ha ido muy bien y todos los 'inputs' de esta primera semana están siendo muy positivos", Y prosigue: "La vida sigue y es maravillosa. Pero no olvidemos que todos debemos poner de nuestra parte para que lo siga siendo. Por mi no va a faltar. Nos vemos pronto, porque la vida sigue y 'The show must go on'".

Otro de sus grandes apoyos en estos momentos está siendo su mujer, la disc-jockey Mónica Mira, con la que lleva casado 14 años. Corbacho también tiene un hijo, Adisu, de 15 años, que adoptó en Etiopía junto a Anna Barrachina, su primera mujer, de la que se divorció precipitadamente, aunque ahora mantienen una relación excelente.

Durante el confinamiento no ha perdido ni un ápice de humor. En una entrevista en el programa 'Liarla Pardo' de La Sexta confesó que lo que peor llevaba era que las peluquerías estuviesen cerradas. También mostró como había llenado sus estanterías de rollos de papel higiénico que -según él- son el nuevo bien pospandémico, así como confirmó que para las videollamadas solo se arreglaba de cintura para arriba. «Estoy ahorrando mucho en pantalón y todo me lo gasto en americanas, camisas y pajaritas», comentó con ironía.