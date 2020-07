Bad Bunny repasa varias etapas de su vida en un documental de YouTube

Un documental de poco más de diez minutos de Bad Bunny, en el que el artista puertorriqueño repasa varias etapas de su vida, entre ellas, su sueño de niño de convertirse en una estrella, su repudio a la transfobia y su fe en la juventud, será ofrecido a partir de este miércoles por YouTube."Mi sueño siempre fue este: que la gente conociera mi música, que la gente disfrutara de mis creaciones, mis inventos e ideas", expresa Bad Bunny entre los primeros minutos del proyecto de la serie "Artist Spotlight Story", dirigido por el puertorriqueño Kristian Mercado.

"Es como yo digo: hay que soñar despierto. Si tú quieres alcanzar tus sueños, tienes que soñar despierto para poder alcanzarlo o tienes que trabajar por ello o tienes que crear o innovar", abunda Benito Martínez, nombre verdadero del artista. El documental, filmado en un centro comercial abandonado en Miami (EE.UU.), prosigue con Bad Bunny relatando sus primeros pasos en la música, la cual creaba en su casa tras salir de la escuela. "Ese era mi diario vivir desde chamaquito, imaginar y dejar que la mente se manifieste y si tengo una idea de algo, al menos intentarlo", rememora el joven de 26 años.

Con más de 26 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube, Bad Bunny se cuestiona además "de dónde sale tanta" que escucha su música y que la mayoría son personas que no hablan español y que a pesar de ello lo apoyan. "Se siente bien poder conectarse con personas que no hablan tu idioma, y allí se puede ver el poder que tiene la música, el arte y todo lo que he creado", explica Bad Bunny.

Bad Bunny reflexiona además sobre el cambio de mentalidad que ha tenido al convertirse en una súper estrella musical, después de trabajar en un supermercado. Mientras, el artista resalta presentarse en algunos de los festivales musicales más importantes del mundo, así como ubicar una gran mayoría de sus canciones en los primeros puestos de las listas de canciones y discos más vendidos.

A su vez, el artista admitió que cada vez que sale de Puerto Rico para alguna gira de presentaciones, extraña tanto la isla que el sentimiento lo compara con una enfermedad. En esta misma línea, indicó que de la isla "todos los días sale un nuevo talento con miras a ser grande". "Hay algo especial en esa isla que no tiene más nada en todo el mundo", afirmó el artista, al tiempo en que dijo que Puerto Rico han salido artistas "de diferentes generaciones y géneros", pero en especial del reguetón.

En el documental, Bad Bunny también aprovecha la ocasión para contar el suceso en que unos desconocidos asesinaron a la mujer transgénero Neulisa "Alexa" Luciano Ruiz, y que el artista le honró con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa norteamericano "The Tonight Show With Jimmy Fallon".

Durante la presentación de la canción "Ignorantes", que forma parte de su nuevo disco, "YHLQMDLG", el cantante puertorriqueño vistió una falda y una camiseta blanca con un mensaje reivindicativo y de repulsa a este asesinato: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda".

Bad Bunny, por otra parte, aseguró que tiene fe en Puerto Rico, especialmente en los jóvenes "y en las nuevas generaciones que van creciendo", tal y como lo vivió en carne propia en el verano del 2019, cuando se unió a otros artistas para exigir la renuncia del entonces gobernador de la isla Ricardo Rosselló.