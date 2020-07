Lucas Bernal: “Antes era Lionware en mi habitación. Ahora lo soy para mucha gente”

Entrevistamos a Lionware en HERALDO hace más de dos años, en concreto en abril de 2018 cuando apenas comenzaba a hacer sus primeros pinitos en esto de la música. Por aquel entonces, apenas llevaba un par de años trasteando con un género incipiente, el trap. Pero reconocía que todavía andaba en busca de “sonidos diferentes” tras probar con otros estilos como el rock, el pop o incluso la música electrónica. Con el tiempo, esto daría lugar a un estilo muy personal y difícil de encasillar en un solo género. “Mis letras dicen aquello que me gustaría oír. Todo esto empezó siendo algo muy íntimo, más bien una forma de desahogo”, admite.

Sin embargo, poco a poco la gente comenzó a conectar con su mensaje. El joven, tras cuyo pseudónimo se esconde Lucas Bernal y es natural de Alagón, empezó a estudiar música con tan solo 4 años y hasta los 16 aprendió solfeo y armonía, dominando instrumentos como la guitarra, el piano o la flauta travesera. “Cuando era niño estudiar música era algo que odiaba, pero mis padres querían que hiciese alguna actividad extraescolar y el deporte no iba mucho conmigo”, bromea.

Además, por sus venas corre sangre de artista ya que su padre y su tío fueron integrantes del grupo español de rock garaje ‘The Furtivos’, surgido en Alagón a finales de los 80. “A día de hoy les estoy muy agradecido por lo que la música es para mí”, reconoce Bernal. Mientras continuaba avanzando en el mundo de la música, formándose y sobre todo experimentando… continuó su carrera paralela como informático, profesión a la que se dedica hoy en día.

“Con 12 o 13 años conocí la música electrónica y el trap, y me fascinaron. Recuerdo que lo escuchaba pero no sabía ni como se llamaba. Así comencé en el mundo de la producción musical –como Dj-, pero sentía que algo me faltaba”, explica Bernal. Sin embargo, todo cambió el día que decidió ponerse detrás de un micrófono: “Todo empezó de manera muy natural, más como una broma. Comencé a rapear para poco a poco hacerlo de una manera distinta. Empecé a coger cosas que me gustaban de cada estilo y lo mezclé todo, sin querer”.

Y parece que la fórmula funcionó. Pues hoy, a sus 25 años, el joven suma más de 20.000 seguidores en Instagram y 26.000 suscriptores en su canal de Youtube y cuenta con una media de 200.000 oyentes mensuales en Spotify. Sin lugar a duda, las redes se han convertido en el escenario perfecto para darse a conocer hasta el punto de llegar a ser considerado uno de los talentos emergentes de la escena underground de la música urbana nacional. “Antes era Lionware solo para mí, en mi habitación. Ahora lo soy para mucha gente”, afirma.

Un sueño hecho realidad

Hasta la fecha ha lanzado tres discos, todos ellos auto editados: ‘No todo me duele’ (2016), ‘No quiero matar a nadie’ (2017) y ‘Mis planes sin verte’ (2019). En estos momentos ultima los detalles del que será su cuarto álbum, ‘El chico más solitario del mundo’. Además, en junio de 2018 llegó a alcanzar uno de los diez primeros puestos en tendencias de Youtube –el sexto- con su tema ‘En tu habitación’, junto con Xbuyer y Naturale, que suma más de 2.700.000 reproducciones. Además, el videoclip fue íntegramente rodado en Alagón.

El joven ha llegado a llenar salas en Madrid o Barcelona. Sin embargo, aunque admite que él siempre se ha tomado esto de la música “muy en serio”, al mismo tiempo reconoce que nunca pensó que llegaría a alcanzar tanta notoriedad: “Jamás imaginé que todo esto podía llegar a nada. Simplemente ha ido pasando”. “Mi objetivo ahora es sacar la máxima calidad del producto y seguir avanzando para lograr vivir de la música algún día”, concluye.