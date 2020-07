Paola Pinar: "Con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir en la música"

La cantante y actriz zaragozana Paola Pinar ganó hace unos días la primera edición de ‘Ibaivisión’, un concurso musical desarrollado por el conocido comunicador en internet Ibai Llanos. La artista aragonesa participó interpretando su single ‘La noche de San Juan’ en el canal de la plataforma de ‘streaming’ Twitch de Ibai Llanos, compitiendo con otros 19 concursantes de otros puntos de España.

¿Qué supone para usted ganar un ‘talent show’ que vieron 1,5 millones de espectadores?

Es una gran ocasión para darse a conocer cuando no se tienen muchos recursos, además de la oportunidad de grabar un videoclip y un single con Sony Music. ¡Es una locura! Ibai tiene millones de seguidores entre Youtube, Twitch y sus redes sociales y gracias al programa me han escrito un montón de personas, han subido mucho las reproducciones de mi canción y también el número de seguidores en redes sociales.

Desde hace un tiempo reside en Barcelona. ¿Qué le llevó a vivir en la Ciudad Condal?

Nací en Zaragoza y desde pequeña he estado entre Zaragoza y Barcelona. He vivido en la capital aragonesa hasta hace cinco años y me mudé a Barcelona por cambiar un poquito, trabajar y estudiar aquí.

¿Qué tipo de estudios?

Teatro musical. Cuando llegué a Barcelona, al principio no fue posible porque no lo podía compaginar con el trabajo, y ahora hace dos años que estudio en la Escuela Superior de Arte Dramático Eòlia para formarme y mejorar también como cantante.

¿Tenía claro desde el principio que lo suyo es la música?

Siempre me ha gustado cantar, pero no lo hacía en público porque en mi casa no se podían hacer ruidos. Entonces, cantaba con mis amigas, en sus casas, y cuando me vine a vivir sola a Barcelona empecé a coger la guitarra de mis compañeras de piso y a interpretar canciones. Me escuchaban y me decían que lo hacía bien, que tenía que presentarme a algún concurso y así llegué al castin de ‘Operación Triunfo’ en 2018.

Estuvo a punto de entrar...

No había cantado nunca delante del público. De repente fui pasando fases, llegué hasta la final, me quedé entre los 25 finalistas y de ahí salieron los 18 concursantes. Aquello me abrió una posibilidad que no había contemplado nunca porque, aunque componía, mis canciones se quedaban en mi círculo de amigas. Recuerdo que en el programa les enseñé una de mis composiciones y les gustó mucho. Recibir una valoración tan positiva te hace pensar que quizás puedas dedicarte a la música. Si no estás dentro piensas que es imposible, pero una vez que entras ves que con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir, aunque a priori no lo parezca desde fuera.

¿Ha vuelto a presentarse a ‘OT’?

Me presenté el año pasado, pero no estaba al cien por cien porque acababa de volver de la baja tras un accidente.

Aquel percance guarda relación con el sencillo que ha lanzado como anticipo de su primer EP.

‘La noche de San Juan’ es un tema que escribí el año pasado, hacia finales de abril, y habla sobre el proceso que sufrí después de un accidente en el que me rompí una vértebra. Estuve un poco jorobada durante unos meses y la noche de San Juan fue como el final del túnel, la fecha final antes de que me quitaran la prótesis que llevaba en el cuello.

¿Cuándo saldrá el disco?

Se publicará en otoño. Se titula ‘Mira cómo arde’ y lo grabé con Gerard Giner, mi productor, a finales de enero gracias a un campaña de ‘crowdfunding’.

¿Tiene previsto dar conciertos en próximas fechas?

Iba a interpretar algunas canciones en directo en el mes de marzo, pero finalmente se tuvo que aplazar y aún lo tenemos pendiente. Y también quedan dos fechas por concretar cuando salga el disco para actuar en Barcelona y, por supuesto, en Zaragoza.