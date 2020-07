Una artista aragonesa confecciona un vestido con decenas de páginas del Heraldo de Aragón

"He creado un vestido con heraldos porque Heraldo de Aragón representa a Zaragoza". La caracterizadora aragonesa Laura González ha confeccionado con aguja e hijo y con pegamento un vestido con decenas de páginas de este periódico en tan solo una semana.

"Reuní el Heraldo varios días, unos 10 más o menos, para poder crear este vestido, que tiene tres capas de periódico para conseguir el volumen perfecto", explica la artista 'amateur' de 49 años, quién se define como una caracterizadora que hace "cosas extrañas" y no se dedica a lo "bonito". "A mi me encanta la fotografía artística, pero de caracterización. Cuanto más me suponga un reto profesional, mejor", añade.

Sus proyectos, que los expone en Instagram desinteresadamente, son una reivindicación del arte escondido. "Hay muchos artistas que no podemos vivir del arte porque no tenemos fama, pero sí hay nivel. No siempre los de siempre se tienen que llevar la fama de siempre", lamenta González.

Vestido creado con decenas de páginas de Heraldo de Aragón. Ángela Álvarez Villalba

Laura González estudió Bellas Artes y formó parte de la Asociación de Artesanos de Aragón. Tenía su propia tienda hasta que tuvo que dejarla hace cuatro años por la crisis y ahora trabaja como dependienta en Larraz del Coso. Desde hace dos años, crea piezas de arte "por placer". "Cuando surge una idea busco a profesionales independientes para poderla llevar a cabo", subraya. En ocasiones, son otros profesionales los que plantean proyectos y contactan con la caracterizadora para que forme parte del equipo.

En esta ocasión, al trabajo de Laura González se ha sumado la fotógrafa Ángel Álvarez Villalba, la modelo Paula Rodríguez -bailarina de la compañía de danza Lamov- y la maquilladora Valentina Alissya Udeanu.

Vestido creado con decenas de páginas de Heraldo de Aragón. Ángela Álvarez Villalba

Emoción, alegría y satisfacción. "Estoy muy contenta con el resultado del proyecto. Ahora no se qué haré con el vestido pero ya tengo unas fotografías preciosas", concluye la artista.