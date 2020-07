La vuelta a la actividad del IAACC Pablo Serrano tras el confinamiento está protagonizada por la fotografía. Tras la inauguración el pasado día 1 de julio de la muestra de Pedro Avellaned, que reúne 55 de sus más recientes trabajos, el centro expositivo ha abierto este miércoles sus puertas al trabajo de la fotoperiodista Judith Prat. La sala 00, en la planta baja del IAACC, dedica sus paredes a una serie de imágenes que diseccionan la actividad agrícola y de los campesinos de todo el mundo. Bajo el nombre de ‘Matria’, la artista reúne 66 trabajos salidos de su cámara en México, Estados Unidos, Mozambique, Sudán del Sur y Yemen, y que llevan implícito un homenaje a la mujer campesina, corazón y motor de la agricultura familiar que, a lo largo y ancho del planeta, garantiza la soberanía y la seguridad alimentarias.

‘Matria’ es el relato visual de la situación del campesinado en el mundo a través de la mirada cercana y cómplice de la autora que reconoce la tierra como única patria, la tierra en la que 1.200 millones de campesinos hunden las manos cada día para alimentar al mundo. Con esta muestra, Judith Prat quiere llamar la atención ante las agresiones que sufre la tierra por parte de los intereses trasnacionales de la agroindustria o la gran minería y es también un grito de socorro frente a las violaciones de los derechos humanos que sufre el colectivo campesino en el mundo. La autora propone al visitante un recorrido fotográfico que toma como referencia cuatro de los derechos más relevantes que encumbra la reciente Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos y documenta distintas situaciones en las que son violados. El acaparamiento de tierras y el desplazamiento de campesinos, la situación de los trabajadores agrícolas transfronterizos, los efectos de la guerra en las zonas rurales y las cuatro alternativas propuestas desde la agroecología y el feminismo son los grandes bloques en torno a los que transita la exposición.

La muestra, que ha sido posible gracias al apoyo de la beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2018 de la Fundación BBVA, y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, va a contar con un programa de visitas y actividades que se van a desarrollar a lo largo de los meses de julio y agosto. Las visitas guiadas, a cargo de Colectivo Noray y realizadas por Pepa Educación y Arte, tendrán lugar los jueves 9, 16, 23 y 30 de julio, y 6, 13, 20 y 27 de agosto (a las 19.30); y los sábados 11, 18 y 25 de julio, y 1, 8, 22 y 29 de agosto (también a las 19.30). Es necesaria reserva previa enviando un mail a: direccionmpabloserrano@aragon.es, especificando día y número de teléfono de contacto. El aforo está limitado a 15 personas y la duración de la actividad será de 50 minutos aproximadamente.

Judith Prat (Altorricón, Huesca, 1973) comenzó a formarse en fotografía documental y fotoperiodismo tras graduarse en Derecho. En los últimos años ha trabajado en África, Oriente Medio y América Latina fotografiando temas como el conflicto armado y las minas de coltán en la República Democrática del Congo, la extracción de petróleo en el Delta del Níger, la violencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria, el feminicidio en Ciudad Juárez, la guerra en Yemen, las condiciones de vida de los sirios en busca de refugio en los países vecinos o el conflicto en el Kurdistán.

Algunos de estos trabajos se han materializado en cortometrajes, como el titulado ‘Boko Haram, una guerra contra ellas’ (2015) o ‘Tú, siéntate’ (2016). Ha publicado sus artículos y fotografías en medios como 'The New York Times', Al Jazeera, 'The Guardian', WOZ, DAYS Japan, 'El Mundo', el diario.es y HERALDO DE ARAGON, y ha recibido premios como el Artes&Letras de fotografía en 2017, el Human Nature Photojournalism Contest 2015 (Canadá), el Julia Margaret Cameron Award 2014 (Reino Unido), o el Photofest Award 2014 (México).