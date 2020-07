"Queremos llevar la historia de Marcelino lo más lejos posible"

El periplo de 'Marcelino, el mejor payaso del mundo' se detiene este martes en Zaragoza, donde esta tarde se proyectará en Cinesa Intu Puerto Venecia a partir de las 20.15. Pero antes, el elenco que ha hecho posible la conversión al cine de la increíble historia de este jaqués universal ha comparecido en el Museo Pablo Serrano para compartir sus sensaciones y emociones.

El filme supone el rescate del arcón del olvido de las peripecias de Marcelino Orbés, el considerado mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914. Icono de la industria del entretenimiento de la época, este altoaragonés combinaba sus dotes para hacer reír junto a las de acróbata, siendo cabeza de cartel y llenando diariamente las 5.000 localidades del Hippodrome de Nueva York. Su resurrección pública, un siglo después de sus éxitos, nace de la meticulosa investigación de Mariano García, redactor de Heraldo, en cuyas páginas contó esta epopeya que posteriormente se adoptó la forma de un libro que ha servido de guía para el guión de la película.

“Doy las gracias a Mariano García por dedicar parte de su vida en recatar la vida de Marcelino. Nos pasó el testigo. En parte, esta película es un homenaje a una forma de hacer periodismo que está cambiando. También es un tributo al mundo del circo y, sobre todo, a una persona de la que no se sabía de su existencia. Desde que leí el libro supe que debía hacerse algo. Ahora nos toca divulgar esta historia por todo el mundo, cuanto más lejos mejor”, ha explicado el director Germán Roda.

Otra de las cabezas visibles del proyecto es el actor Pepe Viyuela, que interpreta con profundidad y mucha verdad a Marcelino. “Hace muchos años leí un artículo sobre Marcelino. Me llamó la atención porque era un payaso como yo. Lo recorté y lo guardé. Años después, Germán Roda me propuso trabajar en este proyecto. Le doy las gracias porque a lo largo de mi vida he hecho trabajos alimenticios que jamás destacaré, pero esta película es un hito en mi carrera. Podemos sentirnos orgullosos del resultado”, ha compartido.

A la presentación les han acompañado la productora Patricia Roda (productora Estación Cinema), Víctor Lucea (director general de Cultura del Gobierno de Aragón), Mariano García (autor del libro de Marcelino), Carmen Ruiz (directora de Aragón TV) y una representante de la Diputación de Zaragoza.