Rachel Cusk: la inquietante crónica de la demolición de una pareja

“Discutir no es más que la necesidad imperiosa de definirse a uno mismo”, afirma Rachel Cusk en la primera página de 'Despojos. Sobre el matrimonio y la separación' (2012), tercera parte de la serie de novelas autobiográficas que la autora canadiense inició en 2001 con: “A Life's Work: On Becoming a Mother” y continuó en 2009 con: “The Last Supper: A Summer in Italy”. En Libros del Asteroide ha publicado 'A contraluz', 'Tránsito' y 'Prestigio'.

Definirse a sí misma es justo lo que busca Cusk en esta tercera entrega, porque, según explica, el matrimonio consiste en la construcción de un relato cuya relación con la verdad va variando con los años. Desnuda, la verdad puede ser vulnerable, desgarbada, horrorosa; en cambio, cuando se acicala demasiado, la realidad se convierte en mentira y el relato matrimonial llega a su fin ahogado por esa realidad.

La palabra “rastrojos”, que da título al capítulo inicial, alude a los tallos de la mies que quedan en la tierra después de la siega, sobre los cuales se planta la nueva cosecha. La autora los emplea como metáfora de la separación matrimonial, y la nueva cosecha no es otra cosa que la necesidad de renacer, de volver a definirse a uno mismo para iniciar la nueva vida.

El libro contiene una reflexión sobre el feminismo y el rol de las mujeres en la familia basada en su propia experiencia. Cuando nacieron las hijas de la autora, su marido escogió voluntariamente abandonar la abogacía y dedicarse en exclusiva a cuidar de las niñas, una decisión feminista, según él, porque primaba la carrera profesional de Rachel como escritora. Y es justo en esta decisión donde ella ve su fracaso, pues lo único que logra es invertir los roles tradicionales masculino y femenino, pero no cambiarlos. La decisión fue, según ella, una suerte de antifeminismo travestido.

Fragmento de la portada de Libros del Asteroide. Archivo Heraldo.

“La gracia está en que la persecución feminista de los valores masculinos, ha llevado a la explotación laboral femenina, lo cual no deja de resultar irónico, pues las feministas desprecian a la mujer que decide ser ama de casa”. Lo que más molestaba a Cusk es que su marido le dijera que haciendo de amo de casa la ayudaba, cuando, en realidad, lo que ella deseaba era igualdad, que ambos trabajaran fuera de casa, realizaran tareas domésticas y cuidaran de las hijas. Desde muy niñas, ellas son amantes como su madre de la mitología griega.

Y la mitología llega desde la cita inicial a través de 'La Orestíada' de Esquilo, donde Agamenón, tras volver victorioso de la guerra de Troya, es asesinado por su esposa Clitemnestra nada más pisar las lujosas alfombras granates que ella misma ha preparado para recibirlo. Cusk reinterpreta a esta mujer malvada de la literatura explicando que, durante la ausencia de Agamenón a ella le ha tocado, no solo encargarse de sus hijos: Orestes y Electra, sino también gobernar.

Ahora ya no se resigna a ser solo esposa y madre. Además tiene un amante llamado Egisto: lo que Clitemnestra desea es igualdad. De ahí que asesine a Agamenón, quien la reduciría de nuevo a sus antiguos roles femeninos. La autora cuenta cómo durante un viaje a Grecia, visitó en Micenas las supuestas tumbas de Agamenón y Clitemnestra, las cuales, del modo más simbólico, estaban muy separadas entre sí.

La narrativa de Cusk me ha gustado por sus hallazgos formales. Construye un relato a medio camino entre la narrativa y el ensayo, donde los hechos se explican mediante ideas que, no solo los complementan, sino que casi los sustituyen, con recurso permanente al símbolo. Junto a capítulos más ensayísticos, nos encontramos con otros más narrativos, pero la narrativa en éstos se centra en aspectos banales o fácticos de la vida, como si la autora deseara descansar y dar al lector un descanso, respecto de aquellos capítulos más teóricos.

Personalmente prefiero los relatos más tramados, que se apegan en mayor medida al argumento y a su desarrollo; lo cual no me impide advertir la gran calidad y el interés de esta obra autobiográfica de Rachel Cusk, que me enriquece como lector por la originalidad de su propuesta.

LA FICHA

'Despojos. Sobre el matrimonio y la separación'. Rachel Cusk. Traducción de Catalina Martínez Muñoz. Libros del Asteroide. Barcelona, 2020. 169 páginas