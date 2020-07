Laura la de los Laureles: "El flamenco transmite verdad, dolor y desgarro"

"La pandemia es un drama para todos. Dejo de ofrecer 50 conciertos, pero eso no me afecta solo a mí, cantante y compositora, sino a las salas, a los técnicos, a los instrumentistas, al comercio, a los transportistas... No es una queja, otra más, pero esa es la situación de muchísima gente de la cultura, más de un millón de personas", dice Laura de San Pío, que pasa a llamarse Laura la de los Laureles.

Es de barrio y lo reivindica.

Sí. Creo que Las Fuentes es un barrio especial. Desde muy joven sentí la llamada del flamenco y una gran atracción por el mundo gitano.

¿Sabe por qué?

Era un barrio donde oías cantar mucho a la gente. Mi padre, sin hacer ostentación de ello, me llevaba a montar a caballo. Le gustaban mucho los ‘purasangres’. La música me llanaba: a los 10 años ya escribía mis primeras canciones, con pocos acordes de guitarra, componía. Con algunas amigas tocábamos. Éramos atrevidas.

¿Qué pasó?

Vas aprendiendo, creciendo, asimilas muchas músicas. Y el flamenco siempre estaba ahí. Recuerdo que uno de mis primeros novios, con 15 o 16 años, cantaba en la iglesia del culto evangelista. Solo lo hacía allí, pero me parecía algo impresionante. Era muy artista. Yo, autodidacta, quería aprender. Oír flamenco y canto gitano me llega al corazón: me gustaban los soleás, los tanguillos, las bulerías, las alegrías…

¿Solo la atraía el flamenco?

No, claro. Aprendí a cantar soul, salsa, ritmos latinos, rock, todo lo que me iba llegando, pero el flamenco transmite verdad, dolor y desgarro. Es distinto. Si te llega, te atraviesa el alma. Y a mí, por hondura, por temblor, pero esa manera de vaciarte, me atrapa más la parte del dolor que la de la alegría, que también existe.

Sigamos. Creo que se presentó en ‘Lluvia de estrellas’.

Me presentó mi madre al programa de Antena 3. Actué con un tema de Cher. Me fue muy bien, concursé en España y fui a una final europea en Rumanía.

¿Creo que la llegó a conocer?

Sí. De la manera más inverosímil en el programa ‘Sorpresa sorpresa’, que conducía Isabel Gemio. Me llamaron y me dijeron que un fan de Cher quería que cantase un tema suyo. Fui sin sospechar nada. Canté y re repente me mandan parar; al cabo de un rato, ponen la grabación y aparece alguien que cantaba en play back con mi voz. No entendía nada. Era la propia Cher. Hablamos en los camerinos fue muy amable.

¡Vaya sorpresón!

Desde luego… Estuve trabajando y cantando en Antena 3 dos o tres años, y así pude hacerme con un piso. Luego ya apareció ‘Operación Triunfo’, con otro modelo de programa. Estuve en varios grupos: La Morería, Río Flamenco, estuve en Barcelona, iba a integrar La Querencia y se separó el grupo, etc. Un día me presenté a un concurso de flamenco, y así me conoció José Luis Panoja… Y me incorporé a la Orquesta Popular de la Magdalena, con la que grabé dos discos: ‘Flamenco diásporo 1’ y ‘Flamenco diásporo 2’.

Publica ‘Sentidos’, que está en tiendas y plataformas digitales.

Ahora un álbum es como una carta de presentación. Este es un disco muy personal, clásico y moderno, de diez temas, que reivindica las raíces y tiende puentes hacia Andalucía y el mundo árabe. Y es un disco que me obligó a volver a escribir canciones.

¿Fue fácil o difícil?

Me costó arrancar, pero poco a poco fueron saliendo los textos y las emociones. Este, en cuanto a los textos, es un disco vinculado a mi memoria, a mis antepasados y familiares, a mis emociones, a lugares que habitaron mis padres. Al mar, al monte, a la magia. Musicalmente es un disco que sigue los patrones del género; los arreglos los hicieron los distintos músicos, grandes profesionales.

¿Qué es para usted cantar?

Para mí cantar es contar. Me gusta contar historias, describir, sugerir instantes. Y hay una defensa de la naturaleza y los bosques.

¿Cómo definiría su voz?

A ver cómo se lo digo: me gusta el canto gitano, su modo de transmitir, su espiritualidad, pero también considero que igual que pasa con al música negra, existe un modo de cantar con una voz y una estética negra, se puede asumir el canto gitano sin ser gitano. Y ahí me encuentro yo.

Le puedo preguntar por sus influencias o referencias.

Son muchos. Y he estudiado en todos ellos. Pienso en Montse Cortés, Camarón, Potito, Paco de Lucía, La Tobala, o Israel Fernández, que está en un momento maravilloso. Son muchos.

