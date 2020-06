La sala i_10 del Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI (c/ San Braulio, 5) acoge a partir del miércoles 1 de julio una exposición de la joven diseñadora Arena Martínez. Ella y la marca que lleva su nombre son un referente en el mundo del arte y de la moda. Hace tres años se dio a conocer al plasmar las obras de destacados artistas contemporáneos en las telas de su prenda estrella: el kimono. Aquella idea inicial ha evolucionado y durante el mes de julio se va a poder ver su trabajo en Zaragoza.

La exposición se tenía que haber inaugurado el 19 de marzo, pero la crisis sanitaria echó por tierra todos los planes. Eso sí, las obras ya estaban en la capital aragonesa, donde han pasado el confinamiento. El próximo miércoles, cuando se vea por primera vez, no habrá inauguración, pero Arena Martínez ha querido supervisar el montaje y ayer se pasó el día encerrada en la sala junto a Olga Julián, directora del servicio cultural de la Fundación CAI. También quiso saludar a la artista el presidente de la Fundación CAI, Juan Álvarez.

Olga conoció su obra en Dubai y se enamoró de ella. Dentro de la programación anual de la sala i_10, una de las exposiciones se reserva a un artista que no sea aragonés, y lo siguiente ya fue establecer contacto para hacer realidad su presencia en Zaragoza.

La muestra cuenta con tres espacios que la joven diseñadora describía ayer en un recorrido improvisado. En el más grande hay obras de gran formato de su padre, Papartus, que le han servido de inspiración para crear sus vestidos. "También me hace mucha ilusión contar con dos kimonos del zaragozano Juan Sotomayor, aunque por las circunstancias actuales no he podido traer obra suya", explicaba.

En la parte central de la sala se acomoda una colección de bolsos cartera pintados por artistas como Jorge Galindo, Salustiano o el mexicano José Dávila. Forman parte del proyecto solidario Juegaterapia y se subastarán para financiar un jardín en el hospital Niño Jesús de Madrid.

El rincón más colorista es el dedicado al joven grafiero Míster Piro. Varias obras suyas le han inspirado a Arena Martínez para diseñar una colección de bolsos que, según la propia artista, "son como bomboncitos que evocan el cuerpo de la mujer, con formas muy femeninas".

También hay obras de la artista multidisciplinar Marina Vargas y, al lado, su versión en forma de camiseta o kimono. "Siempre he querido llevar el arte a otros soportes –sugería– y sentirlo en la piel; me parece interesante que la gente que no está interesada en ir a un museo o a una sala de exposiciones pueda ver expresiones artísticas por la calle a través de una prenda o de un complemento".

En el último espacio hay obras pequeñas de Papartus y se ha creado una sala donde se van a proyectar desfiles de ropa de la diseñadora. "La idea es que las telas se vean en movimiento", comentaba Olga Julián, con el público tranquilamente sentado, eso sí, respetando la distancia social.

El próximo 1 de julio se abrirá al público, pero todavía están por definir los aforos permitidos. Lo que está claro, en cualquier caso, es que se podrá visitar por las mañanas, de lunes a viernes, de 11.30 a 13.00. Por la tarde, el horario será de 18.00 a 21.00, de martes a jueves. Para comprender mejor la exposición, los visitantes que lo deseen contarán con una explicación guiada, solo por la tarde.