Paula Figols: "Quería ir más allá de lo que te permite un reportaje periodístico"

La periodista y escritora Paula Figols (Zaragoza, 1977) aborda en su nueva novela la historia de Karim, un adolescente marroquí de 14 años que abandona su casa, cruza el Estrecho en busca de un futuro mejor y el destino le lleva a Zaragoza. Catorce son también los kilómetros que separan África y Europa, una pequeña distancia que separa dos mundos y que marca profundas desigualdades para quienes nacen a uno u otro lado.

¿Cuándo nace la idea de escribir ‘Catorce’?

No tengo un punto de inicio claro. Por trabajo –ha sido redactora de HERALDO durante dos décadas– realicé muchas entrevistas a inmigrantes y a menas que me hicieron reflexionar sobre por qué vienen, qué sienten, el choque entre sus sueños, lo que creen que van a encontrarse y lo que luego se encuentran, entre la Europa soñada y la real. Son años de trabajo y de reflexiones en los que me apuntaba ideas o sensaciones.

¿Recuerda especialmente algunas de aquellas entrevistas?

Sí. Hubo una que tuvo lugar en la terraza del parque Tío Jorge. Fue la primera vez que entrevisté a un mena, un chico que ya tenía 18 años y que había venido con 14 a España. Me contó su historia cuando todavía no se hablaba de los menas. Me relató su experiencia con mucha normalidad y naturalidad y me impresionó mucho. Cómo se metió en un cayuco y llegó a Canarias, cómo lo trasladaron a centros en la Península y luego acabó en Zaragoza... me contó que iba al instituto, que tenía una novia, que jugaba a fútbol en un equipo.

Y de ahí esta novela...

Hice aquel reportaje, se publicó y me quedé con la curiosidad personal de saber más sobre su vida. Luego he hecho más entrevistas a menas y a inmigrantes, pero esa en concreto me marcó y dije que algún día me gustaría investigar más allá de lo que te permite un reportaje periodístico.

¿Cree que se estigmatiza la inmigración en los medios?

A menudo, en los medios se dan imágenes estereotipadas de inmigrantes, de menas, de muchos colectivos porque es noticia lo negativo, un suceso o el miedo de la sociedad, pero más allá de ese miedo hay unas personas y unas historias. ‘Catorce’ no es una novela de buenos y malos. No se trata de eso, sino de conocer un poquito más lo que puede haber detrás y la literatura te permite eso con más libertad que el periodismo.

¿Cuál es su meta con este libro?

Quiero invitar a reflexionar, a ponerte en su lugar, a intentar entender por qué estos chicos vienen y explicar que también hay de todo: chavales que se integran mejor, que aceptan unas normas y una convivencia y otros que tienen más problemas.

Cada uno de sus personajes proviene de un lugar concreto de su mapa narrativo...

En todos ellos es muy importante su lugar de origen, de dónde son. Creo que es importante para todos tener unas raíces. Luego la vida te lleva por un sitio, por otro, emigras, viajas, acabas en el lugar donde has nacido o no, pero tener muy claros tus referentes y tus raíces me parece muy importante. Quería que fuera una novela coral porque cada uno ofrece matices distintos sobre el otro.