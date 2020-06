10 series para ver de una sentada

Quienes disfrutaran, por ejemplo, con 'Big Little Lies', entraran de lleno en esta serie con bastantes paralelismos. Pasados misteriosos, clasismo, cuitas adolescentes y barreras raciales en un entorno de clase media-alta. El elenco es, también, eminentemente femenino: repite Reese Witherspoon en el papel de acomodada madre de familia aunque en esta ocasión el reparto no es tan coral y le da la réplica Kerry washington. ​En Amazon.

'Little Fires Everywhere'

Sin perder el ingenio y la chispa de sus guiones, Berto Romero y Eva Ugarte acaban de volver con la temporada final de 'Mira lo que has hecho' en la que abordan temas como la educación de los hijos, la enfermedad de una madre o los límites del humor. Son seis capítulos, que se ofrecen en tandas de dos episodios, y que el Romero califica como "los más maduros" ."Esta temporada es la más madu ra y debe serlo porque la serie habla de eso. Yo siempre pienso que en el primer capítulo de la serie hablamos de masturbarse. Es un tipo que acaba de tener un hijo pero su problema está centrado en el tema de masturbarse. Vamos de ahí a afrontar, en la tercera temporada, problemas gordos y temas sociales. Creo que ese es el viaje", explica el cómico y actor. En Movistar +.

'Mira lo que has hecho'

No todas las series adictivas tiene por qué tener el señuelo del misterio. En este caso estamos ante una producción romanticona, situada en Nueva York, en la que Anna Kendrick es una joven en busca del amor estable . Con capítulos cortos, cada uno de ellos se centra en diferentes parejas y relaciones que tiene la protagonista. ¿Cuál será el amor definitivo? En HBO.

Álvaro Morte comienza con 'The Head' la tarea de no encasillarse ligado a su papel del 'Profesor' en 'La casa de papel'. Lo hace con esta serie de reparto internacional que ubica en la estación internacional Polaris VI, en la Antártida. Un día, en mitad del invierno, la estación deja de comunicarse con el exterior. ​El resto de personajes de este 'thriller' dirigido por Jorge Dorado tendrá que averiguar qué ha pasado con sus compañeros a lo largo de seis episodios. En Orange TV.

'The head'

'Snowpiercer'

Es cierto que la crítica no ha recibido con grandes halagos un proyecto que partía con todos los mimbres para ser un éxito: la adaptación de 'Rompenieves', el filme del oscarizado Bong Joon-ho ('Parásitos'). Aunque no haya cumplido todas las expectativas no se puede negar el carácter enganchante de esta historia eco-apolíptica que parte de la siguiente premisa: : en un futuro en el que el planeta ha quedado condenado por un clima helado devastador, un misterioso millonario pone en marcha un tren gigante que rodeará la Tierra sin descanso. Pero el día de su puesta en marcha, un grupo de personas de clase baja asalta el último vagón.

En Netflix.