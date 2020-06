Carlos Ruiz Zafón, en diez claves

5

LA CRÍTICA

La voz de Ruiz Zafón es de una originalidad a prueba de bomba. 'La sombra del viento' anuncia un fenómeno de la literatura popular española', anunciaba el crítico y periodista de La Vanguardia Sergio Vila-Sanjuán a las pocas semanas de la salida del libro. Desde entonces, la crítica apoyó al autor barcelonés cada vez que salía un nuevo título de su tetralogía, quizá con menos unanimidad en la segunda y tercera entregas.

En 2014, Penguin Classics escogió "La sombra del viento" al confeccionar un abecedario con los 26 clásicos de la historia de la literatura universal, en el que la obra de Zafón convivía con textos de Charles Dickens, Jane Austen, Marcel Proust o James Joyce.

The Times y The Guardian coincidieron en calificarlo como un nuevo "clásico contemporáneo", y The New York Times comparó a Zafón con García Márquez, Umberto Eco y Borges.