Los promotores de música y teatros privados reclaman medidas urgentes

Los promotores de música y teatros privados de Aragón mantuvieron la semana pasada una reunión extraordinaria y urgente para poner en común la dramática situación por la que está atravesando el sector empresarial de la cultura en Aragón, en especial el de la música en vivo en este momento del Estado de Alarma. Fruto de esta reunión, han redactado un documento con una serie de reclamaciones, medidas y posibles soluciones, que van a enviar a las administraciones públicas encargadas de la gestión cultural. Entre ellas, cabe destacar la petición de que el aforo de conciertos en locales y al aire libre sea del 100% a partir del 21 de junio, con las medidas higiénico sanitarias necesarias; más claridad en la normativa para hacer conciertos en abierto y en cerrado; y de ayudas urgentes a corto y medio plazo.

A la reunión, que se celebró en el Teatro de las Esquinas, asistieron más de 25 promotores y empresas, que representan al sector de la cultura y que mueven casi el 65% de la actividad económica cultural en Aragón y una cantidad de empleo directo e indirecto que supone el 75% del empleo cultural en Aragón. Este documento está firmado por los asistentes a la reunión: Big Star, Stop Producciones, Siamm Producciones, Sweet Carolina, El Espíritu del Sur, ZZ Producciones, Eventos MPH, Lunallena, Hacedor de Proyectos, Félix Cartagena, Born Music, ROck & Chicken, Producciones Panoja, Antípodas Producciones, Luis Pardos, Teatro de las Esquinas, Centro Cultural Las Armas y Teatro Arbolé.

En la actualidad, la industria cultural representa el 3,5% del PIB de la Comunidad, un capital humano de más de 5.000 empleos (en el sector de las artes en vivo puede ser de unos 3.000 empleos y supone el 2,5% del PIB de la Comunidad). El 2,8% del gasto de las familias se usa en Cultura. Es una industria que aporta no solo valor añadido, sino también valor social.

Los reunidos ven la necesidad de cambios en las normas actuales de desconfinamiento, por agravio comparativo con respecto a otras actividades medios de transporte, centros comerciales, bares, centros de trabajo, iglesias, calle... Por lo que Instan al Gobierno de Aragón, autoridad competente en la fase de Nueva Normalidad, a que permita la realización de conciertos en locales y al aire libre con un escalado del 75% al 100% para que, a partir de la vuelta a la nueva normalidad, el 21 de junio, sea del 100% el aforo permitido, con las medidas higiénico sanitarias necesarias, como el resto de actividades económicas.

Asimismo, instan a las autoridades a la necesidad de claridad en la normativa para hacer conciertos en abierto y en cerrado. Las normativas deben hacerse con redacciones claras que no dejen lugar a duda o interpretación para que los promotores sepan a qué atenerse y no cometer errores, además de contar con un horizonte en el que organizar sus actividades y dejar de perder dinero.

Reclaman la necesidad de ayudas urgentes a corto y medio plazo “porque somos uno de los sectores que más va a sufrir la crisis: somos los que antes comenzamos a cerrar y los últimos que vamos a retomar la actividad, además de ser los únicos, en muchos casos, que han renunciado a los ingresos de este año para posponer al que viene”.

Al igual que se está negociando con otros sectores económicos, consideran que debe haber unas ayudas extraordinarias a las empresas del sector, que junto a las ayudas aprobadas por el Gobierno Central (Ayuda a Autónomos, ERTES para los trabajadores, y concesión de créditos ICO, etc.) cubra la falta total de ingresos que la pandemia ha ocasionado, porque “necesitamos no solo cubrir los gastos personales (capital humano), también es necesario conservar las estructuras económicas culturales de las que formamos parte. El sector empresarial está en serio riesgo y, si sus estructuras se debilitan, no podrán mantenerse en el futuro”.

“Necesitamos ayudas para mantener las estructuras creadas en estos últimos 25 años, ayudas a este sector como a cualquier otro, para mantener el capital humano, para seguir contribuyendo al PIB de la Comunidad y por el valor añadido que supone la riqueza cultural y la integración social de nuestras actividades en Aragón”, demandan.