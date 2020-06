La calle del Pilar, hacia 1920

Es una foto muy desconcertante. La calle del Pilar ya no existe, iba desde la Puerta del Pilar hasta la Plaza de la Seo, o si se prefiere desde el Pilar a la Lonja. En esa calle vivió Jerónimo Zurita, y allí estaba el palacio de Ayerbe, y antes la Casa Albión. Pero volvamos a la foto desconcertante. Todo el mundo está pendiente de la cámara del fotógrafo. Salir en la foto era un acontecimiento.

Lo más llamativo es la fila de mujeres con toquilla. Sin duda, estamos en invierno, un frío que pela. Vemos el vaho de un personaje a la izquierda, en primer plano. Esa fila de mujeres con toquilla protagoniza la foto. Qué hacen allí, para qué hacen fila.

Da la impresión de que esperan algo, y por su aspecto casi pordiosero, se diría que es una fila de la beneficencia. Quizá les dan pan, no sé. Una perra gorda. Desde luego, no es un día de fiesta, nadie sonrie.

No es San Valero, o quizá sí, y esperan un trozo de roscón en la Plaza de la Seo. No tienen cara de roscón. La calle está adoquinada con ese tipo de adoquín casi romano, que todavía he visto con mis propios ojos en la calleja del Pasaje del Comercio, frente al Pilar, hace quince o veinte años, la última calle con ese pavimento casi romano, casi de calzada romana. Se ve una barbería y una tienda con escaparates de cristal, que si no leo mal, es una librería, y encuadernadora. Hay un niño a la derecha que mira a la cámara, cara de trasto, de travieso. Lleva una carpeta bajo el brazo.

Lo más inquietante de la foto son media docena de pedruscos bien visibles como cerrando la calle al paso de coches, como los restos de una barricada improvisada. Hay jaleo en la ciudad, tensión social evidente. Ah, todos los hombres que vemos, ancianos y niños, llevan gorra. Al fondo de la fila que discurre a lo largo de la fachada del Pilar, se adivinan unas acacias raquíticas y una casa de tres pisos que puede ser la Casa Aytona, donde Goya quería alojarse para pintar la cúpula del Pilar, según la carta del Museo de Zaragoza. Vemos la silueta de lo que puede ser la sotana de un cura o canónigo de espaldas yendo hacia el Pilar.

La foto es extraordinaria por su enfoque, por su encuadre, por su intenso dramatismo, por su atmósfera invernal, porque se masca la tensión del momento. Casi es la foto de una hambruna proletaria, de mujeres proletarias, cuyos maridos no aparecen. O bien están trabajando o bien están en la carcel, tras una jornada de huelga general. La tienda luce el número 1 de la calle del Pilar. En esa calle estaba la Imprenta Comas hermanos, donde Asín Palacios publicó su ‘Algacel’, 1901, prologado por Menéndez Pelayo. Compruebo esa edición y he tenido suerte, la Imprenta Comas luce el número 1, luego la tienda que vemos en la foto es la Librería Comas Hermanos. Sobre el cartel o rótulo encima de las lunas del escaparate vemos dos ventanas con grandes rejas antiguas, como de casa medieval. Sería el colmo que esas ventanas fueran de la Casa de Zurita. En fin, ya hemos tenido demasiada suerte al encajar foto y libro de Asín Palacios.

No tentemos más a la fortuna. Si consultamos el Vecindario de 1723, vivían entonces en esa calle, el marqués de Lierta o Ayerbe, y tenía casa el conde de Faura o Montijo, también marqués de Osera, que en ese tiempo, 1723, fue embajador en Londres, de tal modo, que eclipsaban en la corte de Felipe V a los Ayerbe, cuyo lustre fue notorio en el siglo XIX, con Fernando VII e Isabel II. Esa es la pequeña historia de la calle del Pilar. La Casa de Zurita pasó a ser la Casa de Gerónimo Blancas, ambos cronistas de Aragón, y ambos enterrados en Santa Engracia, no en el Pilar, pese a estar a un paso. El chico del cartapacio nos sigue mirando con la misma atención y leve desafío pueril, como si se preguntase, saldré en la gaceta, me servirá para impresionar a esa tonta de remate, la Isabelica, que no me hace ni pito caso. A ver si salgo majo, guapo, bien pincho.