Aerosmith aplaza al 5 de junio de 2021 su concierto en el Wanda Metropolitano

La banda Aerosmith ha anunciado este viernes que aplaza al 5 de junio de 2021 el concierto que tendría que haber tenido lugar en el madrileño estadio Wanda Metropolitano el próximo mes de julio a causa de las restricciones y medidas de seguridad impuestas por la epidemia de covid-19.

"Aerosmith es y siempre será una banda para los fans, de los fans y por los fans", señala el comunicado del anuncio colgado por su promotora, en el que se señala como prioridad "mantener la salud y el bienestar de todos durante este tiempo sin precedentes que vivimos".

Las entradas ya adquiridas serán válidas para las nuevas fechas de su gira, que en el caso de Madrid también está programada en el estadio Wanda Metropolitano.

Aquellos que deseen solicitar la devolución del importe de las mismas, podrán hacerlo a través del canal a través del cual fueron adquiridas durante un plazo de 21 días que empieza a contar a partir de hoy.

Formada por Steven Tyler (voces), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería), a Aeromisth se le estiman unas ventas superiores a los 150 millones de discos en todo el mundo, lo que los convierte en una de las bandas de rock más populares de la historia.

Miembros de la Sala de la Fama del Rock And Roll, el grupo ha sido además distinguido con cuatro premios GRAMMY, ocho American Music Awards, seis premios Billboard y 12 MTV Video Music Awards, entre otras distinciones, gracias a éxitos como "Livin' On The Edge", "Crazy" o "I Don't Want To Miss A Thing".

El grupo, que celebra en la actualidad 50 años de existencia, anunció, sin embargo, en 2017, su despedida de los escenarios, motivo que lo trajo por última vez a Madrid, concretamente a la localidad de Rivas Vaciamadrid, para actuar ante unas 31.000 personas.