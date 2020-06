El Teatro Real estrenará la ópera 'Tránsito', del zaragozano Jesús Torres

‘Tránsito’, la ópera con música y libreto del zaragozano Jesús Torres, es una incursión en el universo de los exilados republicanos españoles después de la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo de dudas y decepciones evocadas en el desgarrador drama homónimo de Max Aub. La ópera, un estreno mundial producido por el Teatro Real, se estrenará en Naves Matadero, y contará en sus principales papeles con Lydia Vinyes-Curtis, el barítono zaragozano Isaac Galán, María Miró, Javier Franco y José Manuel Sánchez. La dirección de escena será de Eduardo Vasco y la dirección musical de Jordi Francés, al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real. Se darán en total seis funciones entre mayo y junio del año próximo.

El coliseo madrileño presentó ayer el cartel de su temporada 2020-2021 y ‘Tránsito’ es una de las dos grandes novedades para los melómanos aragoneses. La segunda es que la soprano zaragozana Sabina Puértolas cantará el papel principal de ‘Viva la mamma’, de Donizetti en el coliseo madrileño en julio de 2021, en otro de los grandes estrenos de la temporada. Pero hay muchos más puntos de interés: la Netrebko, Peka-Salonen, Dudamel, Grigorian, Camarena, Kauffmann...

La lista de nombres se corresponde con títulos tan populares como ‘Tosca’ o ‘Norma’ y novedades como ‘Rusalka’ o ‘Lessons’. Es la temporada número 100 desde la apertura del teatro en 1850. «No sé si el Real es el primer teatro europeo que reabre pero tiene que estar en primera fila del liderazgo y dar pasos hacia la normalidad», aseguraba ayer Joan Matabosch, director artístico del teatro. La vuelta a la actividad, añadió, se hará «con todas las medidas de seguridad» porque el teatro, que reabrirá el 1 de julio, convirtiéndose así en la primera gran sala española que lo hace tras la pandemia, ha valorado «absolutamente todas las medidas del mundo».

La reapertura será con ‘La traviata’, de la que se ofrecerá una versión semiescenificada con cuatro repartos y para la que se precisará una semana de ensayos escénicos y una para la música.

La temporada 20/21 reúne 15 títulos de ópera «con los mejores artistas del mundo», de los que 7 son nuevas producciones: ‘Rusalka’, ‘Peter Grimes’, ‘Lessons in Love and Violence’, ‘Norma’ y ‘Viva la Mamma!’. Se suman dos estrenos absolutos, ‘Marie’ y la ya citada de ‘Tránsito’; cuatro producciones invitadas, ‘Un ballo in maschera’, ‘Don Giovanni’, ‘Siegfried’ y ‘Tosca’; y otras tantas óperas en versión de concierto, ‘El nacimiento del Rey Sol’, ‘Elektra’, ‘Don Fernando, el emplazado’ y ‘Orlando furioso’. «Es una temporada que, con «algún ajuste que no se nota», es la que se había planteado previamente al coronavirus, concluyó Matabosch.