Los museos aragoneses reabren sus puertas con una reducida afluencia de visitantes

Con muchas medidas de prevención y pocos visitantes. Así abrieron este martes sus puertas algunos de los principales museos aragoneses, que buscan recuperar la normalidad pensando principalmente en una campaña de verano en la que predominará el visitante nacional. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, visitó por la mañana el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano y reiteró el apoyo del Gobierno de Aragón a todo el sector de la cultura.

El consejero pudo contemplar la obra de Antonio Saura ‘El cementerio de los suicidas’, que se muestra al público como resultado de una encuesta que el museo Pablo Serrano lanzó en redes sociales con motivo del Día Internacional de los Museos. En ella se preguntaba a los internautas cuál era la obra que querrían ver en el momento de la reapertura. La pintura pertenece a la primera etapa de Antonio Saura.

Los problemas de espacio

Los visitantes tienen ya la oportunidad de contemplar las exposiciones de Teresa Ramón ‘La jaula se ha vuelto pájaro’ y ‘Le jeu de vivre’, y la de Antonio Fernández Alvira ‘Elementos para un discurso’. Las tres permanecerán abiertas durante el mes de junio mientras continúe el estado de alarma, momento en el que el museo podrá reactivar su programación. Del mismo modo, continúa abierta y prorrogada hasta octubre de 2020 la exposición temporal I Muestra Internacional de Arte Contemporáneo realizado por Mujeres.

La apertura de museos y bibliotecas estuvo marcada este martes por las medidas de seguridad. "Ha sido un día raro, de pocos visitantes pero de vigilar mucho los accesos, confirmar una vez más que todo está bien señalizado...", señalaba Rosario Añaños, directora del Museo Goya Colección Ibercaja. El centro recibió sus primeros visitantes pasadas las 11.00. "El aforo normal es de 400 personas, así que de momento, como solo pueden entrar un tercio, se ha reducido a unas 130 -relataba Añaños-. Como el edificio tiene unas características especiales, hemos calibrado el espacio de cada sala y su número máximo de visitantes. Las dos salas de exposiciones temporales, por ejemplo, tienen un aforo de 14 y 13 visitantes. Todo está estudiado y señalizado". Este martes no hubo problemas de afluencia, pero habrá que ver qué ocurre en verano, aunque para entonces quizá el aforo ya no sea de un tercio del total. En cualquier caso, el visitante de museos tiene que acostumbrarse a las mascarillas, los controles de temperatura, la distancia de seguridad..

En el Museo Goya lamentan no poder retomar de momento lo que ha constituido hasta ahora su principal seña de identidad: el amplio programa de actividades complementarias con el que respalda cada una de sus exposiciones. "Hay espacios en el museo que no son muy grandes y no se pueden hacer ni las visitas guiadas ni los talleres en familia, pero los recuperaremos cuando sea posible". El museo ha reabierto con una pieza estelar, un ‘San Pedro’ cedido hasta el 6 de septiembre por el Museo del Greco de Toledo. Y la muestra de Paula Rego ha sido prorrogada hasta el 13 de septiembre. A partir de esa fecha se prevé iniciar la temporada más o menos con normalidad, aunque aún no se han acabado de reajustar las muestras pendientes.

Por su parte, el Museo de Huesca y el Museo Pedagógico de Aragón también reabrieron. En el primero de ellos, los visitantes van a poder conocer las mejoras realizadas en semanas previas a la declaración del estado de alarma: se han restaurado las cadieras y mejorado las luminarias del patio. También se ha realizado el saneamiento y pintado de este área con el objetivo de ofrecer una imagen renovada. Su director, Fernando Sarría, afirmaba ayer que se puede apreciar el "renovado patio", que animó a visitar porque «este museo es una joya para Huesca».

Este martes han reabierto sus puertas todos los museos dependientes del Gobierno de Aragón, entre ellos el IAACC PAblo Serrano de Zaragoza.

Por lo que respecta a la oferta expositiva, el centro acoge una exposición temporal que se preparó con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y que se vio interrumpida por el cierre, ‘Una Paula de Melzi moderna’. El Museo de Huesca seguirá abierto a través de su página web ‘www.museodehuesca.es’, a la que se está dotando permanentemente de contenidos.

Y el Museo Pedagógico de Aragón también ha ofrecido contenidos durante el confinamiento en su página web, con una serie de artículos como ‘El juego de los bolos’ o ‘¿Sabes cuál es el origen de nuestro abecedario?’.

Con la reapertura al público de este martes, los visitantes pueden conocer los pupitres, bancos y sillas, mesas de maestros, tinteros, plumillas, carteras, plumieres, globos terráqueos o esferas armilares que permiten hacer un recorrido por la historia de la educación y la escuela.