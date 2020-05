Lisa Taddeo cuenta el deseo femenino en 'Tres mujeres'

Lisa Taddeo es una brillante periodista y escritora italoamericana de impecable currículum vitae. Formada en la Rutgers University, a los cuarenta años no solo ha publicado sus artículos y relatos en revistas como 'Esquire' o 'Granta', o ganado premios de periodismo y literatura, sino que se alzó con el primer puesto de la lista de libros más vendidos del 'New York Times' tras publicar la obra que nos ocupa: 'Tres mujeres', que en la actualidad se está traduciendo a más de veinte lenguas.

¿Qué es 'Tres mujeres'? Se trata de un interesante experimento periodístico consistente en que Taddeo seleccionó a tres desconocidas de distintas edades y, durante ocho años, las interrogó acerca de su vida sexual persuadida de que, en cuestiones tan importantes como el sexo y la muerte, mentimos más que en ninguna otra. Abre el libro una cita de Charles Baudelaire: “Quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. Lo que la luz del sol muestra es siempre menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o sombría la vida sueña, sufre, vive”.

Las protagonistas del libro son: Maggie, una joven de diecisiete años que mantiene una relación con su atractivo profesor de inglés; Sloane, elegante y exitosa propietaria de un restaurante cuyo marido disfruta viéndola acostarse con otros hombres, y Lina, una mujer casada sin pasión que reconecta con alguien de su juventud e inicia una ardorosa aventura extraconyugal. Maggie, Sloane y Lina proceden de lugares distintos y no guardar relación entre ellas. Taddeo cumple la máxima de Baudelaire y radiografía su interior con toda ternura y toda crudeza, sin escatimar escenas abiertamente sexuales. Logra retratarlas en precisión y profundidad. De ahí el merecido éxito internacional del libro.

Sin embargo, en este punto, partiendo de 'Tres mujeres', me gustaría introducir un excurso acerca de lo que para mí es el periodismo narrativo y sus diferencias con la literatura. El periodismo busca informar mostrando una realidad y concluyendo, o no, acerca de esa realidad. Ese “o no” es quizá lo que distingue el periodismo a secas del periodismo narrativo, el cual se aproxima a la literatura, en concreto a géneros como el cuento o la novela; pues la misión de la literatura, a diferencia del periodismo a secas, no es dar respuestas ni informar, sino formular preguntas.

Hasta este punto, 'Tres mujeres' podría ser una obra literaria; pero la literatura, o al menos la buena literatura, requiere, a mi juicio, un segundo factor cualitativo que es cierta inaprensibilidad; algo de inefable que está más relacionado con la estética que con cualquier tipo de información e incluso de narración; algo que presentimos sin poder explicar.

Para no caer en el limbo de lo abstracto pondré un ejemplo, pidiendo perdón de antemano por todas las distancias posibles entre los objetos comparados: no es lo mismo escribir la historia de Lina, adolescente que se enamora del señor Knodel, su profesor de inglés, que escribir 'Lolita', de Vladimir Nabokov, donde el profesor de literatura Humbert se enamora de la adolescente Lolita. A Lina la podríamos definir, en efecto, como a una lolita; pero en la novela de Nabokov prima la estética, que no debemos confundir con complejidad, ya que la Lina de Taddeo también es compleja. ¡No!, se trata más bien de un ambiente, de una atmósfera, de una sintaxis, de una selección de lo narrado… Todas estas cuestiones remiten a la estética artística, no a la estética periodística. Y lo digo sin enaltecer ni menospreciar.

Es muy probable que todos estos dilemas los conozca Lisa Taddeo mucho mejor que yo, pues ella también ha escrito literatura, e incluso ha ganado premios. Sería interesante leer alguna de sus obras literarias para apreciar si su tejido, su textura, su tacto es el mismo que el de 'Tres mujeres'.

LA FICHA

'Tres mujeres'. Lisa Taddeo. Traducción de Aitana Vega Casiano. Principal de los libros. Barcelona, 2020.

*Ricardo Lladosa es crítico literario y escritor. Es autor de 'Madagascar' y 'Un amor de Redon'.