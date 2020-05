Cinco camisetas que todos los que celebran el Día del Orgullo Friki querrán tener en su armario

Cada uno es ‘friki’ de lo que quiere. Por eso, cada 25 de mayo, quienes se sienten identificados con este término sacan a relucir con orgullo sus pasiones más ocultas, bien tengan que ver con el mundo del cómic, de los videojuegos, de los juegos de rol, series, películas o actividades varias. Si bien es cierto que dentro de esta devoción sin precedente hay niveles (¿eres 'noob', aficionado o 'pro'?), a la inmensa mayoría les gusta coleccionar, en mayor o menor medida, objetos con los que rendir culto a su ‘frikismo’ y que les recuerden a qué deben rendir fidelidad... incluso cuando las redes sociales lo conviertan en nuevo objeto de ‘hateo’.

Aunque los Funko Pops parecen ser las que más furor están causando en los últimos tiempos, si hay algo que no pasa de moda son las camisetas serigrafiadas con mensajes ingeniosos que dejen bien claro nuestras predilecciones. Prendas que combinan con cualquier ‘outfit’ y que suben nuestro ánimo (y, también, el de aquellos que llegan a leerlo) que, por supuesto, hay que ir renovando para que siempre estén en el mejor de los estados.

Si, al leer esto, has recordado que hace mucho tiempo que no te das un caprichito ‘fashion’ y se te ha antojado ampliar tu colección, tenemos buenas noticias para ti. En La Tostadora están celebrando los ‘Freak Days’ y han llenado su catálogo de camisetas muy divertidas con las que rendir el mejor homenaje al Día del Orgullo Friki. ¿Quieres ver algunas de las que más nos han gustado? Pues sigue leyendo y “que la fuerza te acompañe”... ¡O te acabarás llevando uno modelo de cada una!

Cinco camisetas ‘freak’ para lucir con orgullo

La camiseta del lado oscuro. La fecha del Día del Orgullo Friki no es aleatoria, ya que el 25 de mayo de 1977 se estrenó la primera entrega de la saga de Star Wars, ‘Una nueva esperanza’. Por ello, se decidió que ese día sería elegido para conmemorar la efeméride. Por ello, este listado lo inaugura una camiseta con una referencia galáctica y humorística que une lo ‘vintage’ y a una de las frases icónicas de la saga en un mismo diseño.

Para los papás más frikis. Tantas horas con tus pequeños te han hecho pensar que ‘Baby Shark’ es todo un éxito y, por ello, no dudas en tararearla en cuanto tienes oportunidad. ¿Por qué no lucir con orgullo que realmente eres un ‘daddy shark’?

Para los que añoran el trono. Hace justo un año que ‘Juego de Tronos’ llegó a su fin y hay muchos que todavía no han conseguido recuperarse. Si echas de menos el trono de hierro, si ya estás sufriendo las altas temperaturas y si te preocupa saber qué nos va a deparar este verano, esta camiseta es perfecta para ti.

¿Alguien ha dicho meme? No hay quien no haya visto el vídeo del diseño de esta camiseta y es que ha corrido como la pólvora por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería instantánea. Si no puedes parar de reir cada vez que lo ves, ¿qué te parece lucirlo en tu camiseta?

Para los clásicos. Vengadores y ‘Reservoir Dogs’, ¿qué puede salir mal? Esta camiseta de corte clásico y no muy llamativa, fusiona a los grandes superhéroes con los protagonistas del clásico dirigido por Tarantino.

