'El último baile' dispara la fiebre por la moda 'retro' de la NBA

En realidad, Michael Jordan no necesitaba el documental 'El último baile', sobre los años de gloria de Chicago Bulls y que triunfa en Netflix, para ver incrementada su fama ni el dinero que llega a sus bolsillos derivado de ella. Pero está sucediendo.

Desde que se emitió el primer episodio de la serie (20 de abril) hasta el último, el pasado lunes, la demanda de ropa, zapatillas y 'merchandising' en general relacionados con el exjugador de la NBA y su equipo más icónico se ha disparado. Y eso que, por ejemplo, su línea más famosa, las zapatillas Air Jordan, nunca han dejado de generar interés y grandes beneficios en un caso único de éxito de ventas que continúa muchos años después de la retirada de un deportista.

La renovada fiebre por todo lo relativo a esta franquicia -que reinó en la mejor liga de baloncesto del mundo entre mediados de los 80 y finales de los 90-, la están notando, por ejemplo, en Basket World, una empresa aragonesa dedicada a las equipaciones de baloncesto al más alto nivel y que también vende reediciones de camisetas y uniformaciones 'retro' de la NBA. "Se está notando muchísimo", dicen Alberto Béjar y Andy Domnariu desde su tienda de la zaragozana Gran Vía sobre 'El último baile'. "Desde que hemos reabierto es un tema de conversación contínuo", explican.

Pero también están los que van de las palabras a los hechos. En su web, por ejemplo, una chaqueta de chándal de calentamiento de los Bulls que reedita una de las que aparecen en el documental ha pasado de venderse al ritmo de una en tres meses a prácticamente agotarse en las semanas de emisión de la serie. Y eso que no es precisamente barata: cuesta 149 euros. Solo queda una de las 30 que tenían en 'stock'.

La chaqueta de calentamiento que está a punto de agotarse en Basket World.

En Basket World cuentan que no solo hay mayor demanda de todo lo relacionado con Michael Jordan, sino con los Bulls en general, aunque especialmente con otros de los dos protagonistas de la serie: Scottie Pippen y Dennis Rodman.

"Es una locura", dice Álex Cornejo, que trabaja en la tienda especializada en zapatillas The Sneaker One (calle de Alfonso, 2), y que tiene una colección de 200 pares. "Se acaban de subastar unas Air Jordan por medio millón de dólares que antes de la emisión de 'El último baile' hubieran pasado sin pena de gloria", cuenta. Se refiere a las vendidas el pasado domingo por Sotheby's, del año 85 y autografiadas por el propio Jordan, que cuadriplicaron el precio de salida hasta sobrepasar por poco el medio millón de dólares. Un precio, dice Cornejo, que dado el modelo de zapatilla y las circunstancias en que las llevó el jugador de los Bulls, ni de largo hubieran alcanzado esa cantidad sin el empuje del éxito de Netflix.

Como otros productos de memorabilia o de coleccionista, el precio que cada uno está dispuesto a pagar depende de las circunstancias y del mercado. Las Air Jordan están ahora entre lo mas demandado de un universo, el de las zapatillas, que ya de por sí lidia cotidianamente con la ley de la oferta y la demanda.

Explican en The Sneaker One que la mayoría de los lanzamientos que hacen las grandes compañías, como Nike, son limitados. Así, particulamente a través de Internet, hay todo un negocio de webs de reventa, con precios que median los 1.000 euros, incluso antes de que ciertos modelos se pongan en circulación.

Las Air Jordan, dicen en The Sneaker One, "siempre han tenido una demanda muy superior a la oferta". Por ejemplo, el lanzamiento de las 'Air Jordan V Fire Red', que coincidió con el estreno del documental, se agotaron en minutos, "pero es algo que probablemente hubiera ocurrido sin él".

En cualquier caso, las circunstancias del momento han retrasado o cancelado algunos de los lanzamientos previstos en la estela de la producción de Netflix.

Las Air Jordan son un caso inédito. Ningún otro deportista ha conseguido un éxito del calibre y la duración de esa línea. Las zapatillas, de las que ya se han lanzado ya 34 modelos (Jordan se retiró habiendo calzado la 18) e innumerables reediciones, son el máximo exponente de un negocio que, a los 57 años de Jordan, sigue explotando su mito, encarnado en el logo con su recordado salto.

Nike fue la marca que supo ver el potencial de un entonces emergente Jordan, al que rechazaron otras como Adidas.

"Desde su inicio, las Air Jordan fueron una revolución, tanto a nivel tecnológico como a nivel de 'marketing'", explican en The Sneaker One. La línea de zapatillas rompió con lo establecido: por norma, en la NBA, todas las zapatillas debían ser entonces blancas, pero las 'Air Jordan 1' eran de color rojo y negro. Jordan recibió por ello varias multas, que pagó Nike y, de paso, aún les dio más repercusión. Hoy en día, Michael Jordan sigue siendo un caso aparte en la NBA. El equipo del que es propietario, los Charlotte Hornets, es el único cuya equipación es de la marca Jordan y no Nike, como estipula la NBA.

Aunque Jordan tiene su nombre asociaiado a Nike, él tiene su propia marca, que factura también ropa y zapatillas para otros deportes, como el golf, al que es muy aficionado, o calza a los futbolistas del Paris Saint Germain, que lucen el logo del 'jumpman' en su pecho.

En The Sneaker One cuentan que hasta hace pocos años el comprador de las Air Jordan "era una persona que había podido seguir y disfrutar de la carrera del jugador". Es decir, nacidos entre los 70 y los 80. También, "gente influida por la cultura hip-hop de los 90, importada de los Estado Unidos".

Añaden que "en España, el baloncesto siempre ha estado a la sombra del fútbol, pero es importante reseñar que existe una gran público de origen sudamericano y centroamericano residente en nuestro país, que, debido a la gran influencia estadounidense en sus países de origen, son muy aficionados a las zapatillas de Nike y, por extensión, a las Air Jordan".

En la tienda zaragozana, sitúan a Jordan y sus zapatillas como "responsables del nacimiento del movimiento 'sneaker' (zapatilla, en inglés) y de la figura del coleccionista". "La Air Jordan eran deseadas, no solo por los aficionados al deporte de la canasta, sino que marcaron tendencia en la moda urbana. Proporcionaban un status social dentro de la cultura callejera".

En los últimos años, numerosas marcas de 'streetwear', como Supreme, marcas de lujo como Dior, diseñadores como Virgil Abloh o músicos como Travis Scott, en colaboración con Nike, han personalizado modelos de 'Air Jordan'.